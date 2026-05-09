Was ist an den Gerüchten um einen neuen Stürmer aus Deutschland dran? Setzt sich Alessandro Vogt in den letzten drei Liga-Spielen die Krone auf? Wie heiss ist der FCSG auf den Vizemeistertitel? Das Espen-Inside der 36. Runde.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Espen sind auf der Suche nach einem Ersatz für Alessandro Vogt (21). Der wechselt für rund 2,5 Millionen zu Hoffenheim. Geld, das der FCSG für einen neuen Angreifer investieren könnte. Am Gerücht um Kiels Phil Harres (24) ist bislang noch ziemlich wenig Fleisch am Knochen. Ein Transfer von Moritz Broschinski (25) ist aktuell hingegen realistischer. Dass dieser dank seinem Speed und seiner Grösse Stärken mitbringt, die zum Spiel der Espen passen, steht ausser Diskussion. Die Frage ist, ob Coach Enrico Maassen den komplett verunsicherten Stürmer des FC Basel mental wieder aufpäppeln kann. Bereits letzten Sommer hätten die Espen den 25-Jährigen gerne in den Kybunpark gelotst, Broschinski aber entschied sich für den FC Basel. Maassen kennt den Stürmer aus gemeinsamer Zeit beim BVB II. Und er macht im Heimspiel-Talk von «blue» keinen Hehl daraus, dass er auf den Angreifer steht. Das Problem: Beim FCB hat Broschinski noch einen gut dotierten Vertrag bis Juni 2029.

Die grosse Frage

Wird Vogt noch Torschützenkönig? 15 Saisontreffer hat der Espen-Shootingstar auf seinem Konto, einen weniger als Chris Bedia, der die Torschützenliste anführt. Ob Vogt den Franzosen noch überholen wird? Bereits vor zwei Jahren stellte der FCSG den Torschützenkönig, damals reichten Chadrac Akolo 14 Treffer, um sich die Krone aufzusetzen.

Gesagt ist gesagt

«Wir sind noch nicht am Ende angelangt!» – Jozo Stanic spricht über die Gründe seiner Vertragsverlängerung bis Juni 2030 und glaubt daran, dass man die aktuelle Saison noch toppen kann. Obwohl der bissigste Verteidiger der Liga von etlichen Vereinen umgarnt wurde, trägt der Deutsch-Kroate weiterhin Grün-Weiss. «Hier international zu spielen, ist ein grosser Ansporn», sagt Stanic. Zudem fühle er sich «extrem wohl», so der 26-Jährige. «Für einen Fussballer ist das Umfeld etwas vom Wichtigsten.»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Weibel; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Neziri, Witzig, Efekele, May und Owusu (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... der FCSG am meisten Zweikämpfe der ganzen Liga führt? 120 sinds pro Spiel. Am wenigsten hat der FC Lugano auf dem Konto (95). Dennoch weisen die Tessiner mit 51 Prozent nach dem FC Basel (54 Prozent), YB (53 Prozent) und LS (52 Prozent) die viertbeste Zweikampfquote auf, während der FCSG mit 47 Prozent die schwächste Quote der Liga stellt.

Aufgepasst auf

... die Startphase der Espen. Mit 34 Toren stellt die Maassen-Elf die beste Offensive in der ersten Halbzeit. Nun trifft man auf Lugano und die beste Defensive im ersten Abschnitt (15 Gegentore).

Mit Alessandro Vogt und Carlo Boukhalfa haben gleich zwei FCSG-Spieler je acht Treffer in der ersten Halbzeit erzielt – nur Rilind Nivokazi (10) und Matteo Di Giusto (9) trafen häufiger vor dem Pausenpfiff.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Zigi 4,6 Görtler 4,4 Stanic 4,3

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

VAR: Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Bleibt der WM-Fahrer bei Lugano? Trainer Croci-Torti hat grosse Hoffnung darin, dass Hannes Delcroix im Tessin in die nächste Saison geht. Die News vom Espen-Verfolger? Hier erscheint das Lugano-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr