Die News der Woche
Die Espen sind auf der Suche nach einem Ersatz für Alessandro Vogt (21). Der wechselt für rund 2,5 Millionen zu Hoffenheim. Geld, das der FCSG für einen neuen Angreifer investieren könnte. Am Gerücht um Kiels Phil Harres (24) ist bislang noch ziemlich wenig Fleisch am Knochen. Ein Transfer von Moritz Broschinski (25) ist aktuell hingegen realistischer. Dass dieser dank seinem Speed und seiner Grösse Stärken mitbringt, die zum Spiel der Espen passen, steht ausser Diskussion. Die Frage ist, ob Coach Enrico Maassen den komplett verunsicherten Stürmer des FC Basel mental wieder aufpäppeln kann. Bereits letzten Sommer hätten die Espen den 25-Jährigen gerne in den Kybunpark gelotst, Broschinski aber entschied sich für den FC Basel. Maassen kennt den Stürmer aus gemeinsamer Zeit beim BVB II. Und er macht im Heimspiel-Talk von «blue» keinen Hehl daraus, dass er auf den Angreifer steht. Das Problem: Beim FCB hat Broschinski noch einen gut dotierten Vertrag bis Juni 2029.
Die grosse Frage
Wird Vogt noch Torschützenkönig? 15 Saisontreffer hat der Espen-Shootingstar auf seinem Konto, einen weniger als Chris Bedia, der die Torschützenliste anführt. Ob Vogt den Franzosen noch überholen wird? Bereits vor zwei Jahren stellte der FCSG den Torschützenkönig, damals reichten Chadrac Akolo 14 Treffer, um sich die Krone aufzusetzen.
Gesagt ist gesagt
«Wir sind noch nicht am Ende angelangt!» – Jozo Stanic spricht über die Gründe seiner Vertragsverlängerung bis Juni 2030 und glaubt daran, dass man die aktuelle Saison noch toppen kann. Obwohl der bissigste Verteidiger der Liga von etlichen Vereinen umgarnt wurde, trägt der Deutsch-Kroate weiterhin Grün-Weiss. «Hier international zu spielen, ist ein grosser Ansporn», sagt Stanic. Zudem fühle er sich «extrem wohl», so der 26-Jährige. «Für einen Fussballer ist das Umfeld etwas vom Wichtigsten.»
Mögliche Aufstellung
Zigi; Ruiz, Stanic, Okoroji; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Weibel; Baldé, Vogt.
Wer fehlt?
Neziri, Witzig, Efekele, May und Owusu (alle verletzt).
Hast du gewusst, dass...
... der FCSG am meisten Zweikämpfe der ganzen Liga führt? 120 sinds pro Spiel. Am wenigsten hat der FC Lugano auf dem Konto (95). Dennoch weisen die Tessiner mit 51 Prozent nach dem FC Basel (54 Prozent), YB (53 Prozent) und LS (52 Prozent) die viertbeste Zweikampfquote auf, während der FCSG mit 47 Prozent die schwächste Quote der Liga stellt.
Aufgepasst auf
... die Startphase der Espen. Mit 34 Toren stellt die Maassen-Elf die beste Offensive in der ersten Halbzeit. Nun trifft man auf Lugano und die beste Defensive im ersten Abschnitt (15 Gegentore).
Mit Alessandro Vogt und Carlo Boukhalfa haben gleich zwei FCSG-Spieler je acht Treffer in der ersten Halbzeit erzielt – nur Rilind Nivokazi (10) und Matteo Di Giusto (9) trafen häufiger vor dem Pausenpfiff.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:
- Zigi 4,6
- Görtler 4,4
- Stanic 4,3
Hier gehts zu allen Espen-Noten.
Der Schiedsrichter
Alessandro Dudic.
VAR: Lukas Fähndrich.
Der Gegner
Bleibt der WM-Fahrer bei Lugano? Trainer Croci-Torti hat grosse Hoffnung darin, dass Hannes Delcroix im Tessin in die nächste Saison geht. Die News vom Espen-Verfolger? Hier erscheint das Lugano-Inside.
Runde
Sa., FCZ – GC, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr
So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr
So., Sion – Thun, 16.30 Uhr
So., YB – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20