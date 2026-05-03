Andri Bäggli Redaktion Sport

Es ist kein guter Auftritt, den der FC St. Gallen zu Hause zeigt. Der Beginn der Elf von Trainer Enrico Maassen ist zwar animiert, doch die Espen beissen sich immer wieder die Zähne an der bissigen Sion-Verteidigung aus. Sturmjuwel Alessandro Vogt zieht einen schwachen Nachmittag ein. Der Stürmer hat zwei gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer, köpfelt aber beide Male über das Tor. Dass er nicht wirklich ins Spiel eingebunden ist, zeigt auch ein Blick auf die Passstatistik. Nur fünf Pässe spielt er in den ersten 45 Minuten und wird in der 61. Minute dann ausgewechselt. In der zweiten Hälfte offenbart der FCSG hinten zu viele Lücken und ist oft mehr Zuschauer als Verteidiger. Der grosse Sturmlauf bleibt aus und so kommt Sion nie wirklich in Gefahr.

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Hinweis: 61. Ouattara für Weibel, Besio für Vogt; 78. Fazliji für Boukhalfa, Scherrer für Vandermersch, Ruiz für Baldé (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Die Walliser surfen derzeit auf einer Erfolgswelle. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Didier Tholot ohne Niederlage und lässt im Kybunpark keine Zweifel aufkommen, dass sie diese Serie fortsetzen will. Allen voran geht Benjamin Kololli. Der Flügel macht das 1:0 sehenswert und bringt den Eckball zum 3:0 perfekt auf den Kopf von Berdayes. In der ersten Halbzeit gehen es die Sittener geschickt an, lassen den Gegner kommen und verteidigen erst in der eigenen Platzhälfte. Die Kontergelegenheiten werden aber oft schludrig ausgespielt. Ilyas Chouaref hängt entsprechend etwas in der Luft und hadert mit seinen Mitspielern und sich selbst. Sein Solo zum 2:0 hievt aber auch ihn auf eine genügende Note. Im Tor zeigt Anthony Racioppi einen makellosen Auftritt, lenkt nach rund 30 Minuten einen Kopfball reaktionsschnell an die Latte. In der zweiten Hälfte gibt es für den Sion-Schlussmann nicht mehr viel zu halten – auch weil seine Vorderleute vorher schon alles abräumen.

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Hinweis: 68. Surdez für Nivokazi, Berdayes für Chouaref; 79. Chipperfield für Kololli; 87. Boteli für Lukembila, Rrudhani für Kabacalman (alle zu kurz für eine Bewertung).

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