Vor dem Spiel gegen Ungarn schwitzen zuerst einige Ex-Hockey-Stars in der Fanzone auf synthetischem Eis. Michel Zeiter, Mathias Seger, Luca Cereda und auch Popstar Bastian Baker schenken sich nichts.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eishockey-Legenden spielten in der Fanzone neben der Swiss Life Arena

Riccardo Signorells innovatives Oceanice weckt internationales Interesse

Endstand 29:29 nach Ducas aberkanntem Siegtreffer im letzten Drittel

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Die Sonne brennt auf die Fanzone neben der Swiss Life Arena – aber das Eis schmilzt nicht. Zum Legenden-Spiel treffen sich Ex-Stars vor dem Nati-Spiel gegen Ungarn auf dem Oceanice, das Ex-HCD- und ZSC-Stürmer Riccardo Signorell (56) mit seiner Firma Green Hockey AG entwickelt und das internationales Interesse geweckt hat.

Im Pond-Hockey-Plausch (3 gegen 3) treffen meisterliche Spieler aufeinander, wie die einstigen ZSC-Stars Michel Zeiter (52), Mathias Seger (48) und der noch aktive Chris Baltisberger (34). Letzterer trägt als Einziger seine Schienbein-Schoner, «der Legenden-Status gilt ja noch nicht, wenn man noch spielt, darum muss ich mich schützen», erklärt er. Seine Teilnahme hier irritiert Fans dennoch, «ich wurde einige Male gefragt, wann ich zurückgetreten sei», witzelt er.

Auch Tessiner sind vertreten mit Paolo Duca (44) und Luca Cereda (44, beide Ex-Ambri). Während des Duells verwickelt Duca seine Gegner Seger und Cereda in einen Schwatz und bittet Ceredas Tochter, ein Foto vom Trio zu machen. Bis Seger zu Cereda bemerkt: «Er will uns nur vom Feld fernhalten, weil wir die besten Spieler sind.»

Nach wenigen Minuten Eingewöhnung auf den Schlittschuhen mit den speziellen Sharkblades bewegen sich die einstigen Hockey-Grössen fast wie auf Eis und haben Spass. Segers «Team Weiss» liegt stets in Führung, bis Signorells «Team Rot» in den Schlussminuten des letzten Drittels zur Aufholjagd bläst – und zur Wende? Ducas Siegtreffer zum 30:29 wird aberkannt, weil Kommentator Jann Billeter (54) ein Offside wittert. Es bleibt beim Unentschieden. Popstar Bastian Baker (35) bringt es grinsend auf den Punkt: «Es ist mein schönster Auftritt als Vorband. Ich bin so stolz auf unsere Nati.» Die läuft zwei Stunden später ein, auf eisiger Unterlage.