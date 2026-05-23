DE
FR
Abonnieren
«Viele haben gefragt, wann ich zurückgetreten bin»
1:31
ZSC-Star bei Legenden-Spiel:«Viele haben gefragt, wann ich zurückgetreten bin»

Als «Vorband» unserer Nati
Schweizer Hockey-Legenden verzücken Fans auf Kunst-Eis

Vor dem Spiel gegen Ungarn schwitzen zuerst einige Ex-Hockey-Stars in der Fanzone auf synthetischem Eis. Michel Zeiter, Mathias Seger, Luca Cereda und auch Popstar Bastian Baker schenken sich nichts.
Publiziert: 15:52 Uhr
Kommentieren
Legenden-Spiel in der IIHF-Fanzone: «Team Rot» unter anderem mit Signorell, Marha, Zeiter, Duca und Grauwiler. «Team Weiss» mit Seger, Bezina, Conne, Baltisberger, Reuille und Baker.
Foto: Nicole Vandenbrouck

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Eishockey-Legenden spielten in der Fanzone neben der Swiss Life Arena
  • Riccardo Signorells innovatives Oceanice weckt internationales Interesse
  • Endstand 29:29 nach Ducas aberkanntem Siegtreffer im letzten Drittel
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Die Sonne brennt auf die Fanzone neben der Swiss Life Arena – aber das Eis schmilzt nicht. Zum Legenden-Spiel treffen sich Ex-Stars vor dem Nati-Spiel gegen Ungarn auf dem Oceanice, das Ex-HCD- und ZSC-Stürmer Riccardo Signorell (56) mit seiner Firma Green Hockey AG entwickelt und das internationales Interesse geweckt hat.

Im Pond-Hockey-Plausch (3 gegen 3) treffen meisterliche Spieler aufeinander, wie die einstigen ZSC-Stars Michel Zeiter (52), Mathias Seger (48) und der noch aktive Chris Baltisberger (34). Letzterer trägt als Einziger seine Schienbein-Schoner, «der Legenden-Status gilt ja noch nicht, wenn man noch spielt, darum muss ich mich schützen», erklärt er. Seine Teilnahme hier irritiert Fans dennoch, «ich wurde einige Male gefragt, wann ich zurückgetreten sei», witzelt er.

Auch Tessiner sind vertreten mit Paolo Duca (44) und Luca Cereda (44, beide Ex-Ambri). Während des Duells verwickelt Duca seine Gegner Seger und Cereda in einen Schwatz und bittet Ceredas Tochter, ein Foto vom Trio zu machen. Bis Seger zu Cereda bemerkt: «Er will uns nur vom Feld fernhalten, weil wir die besten Spieler sind.»

Nach wenigen Minuten Eingewöhnung auf den Schlittschuhen mit den speziellen Sharkblades bewegen sich die einstigen Hockey-Grössen fast wie auf Eis und haben Spass. Segers «Team Weiss» liegt stets in Führung, bis Signorells «Team Rot» in den Schlussminuten des letzten Drittels zur Aufholjagd bläst – und zur Wende? Ducas Siegtreffer zum 30:29 wird aberkannt, weil Kommentator Jann Billeter (54) ein Offside wittert. Es bleibt beim Unentschieden. Popstar Bastian Baker (35) bringt es grinsend auf den Punkt: «Es ist mein schönster Auftritt als Vorband. Ich bin so stolz auf unsere Nati.» Die läuft zwei Stunden später ein, auf eisiger Unterlage.

Mehr zum Thema
Bleibt der Schweizer WM-Song erhalten?
Nati-Inside
Plädoyer von Nico Hischier
Bleibt der Schweizer WM-Song erhalten?
Goalie-Legende Gerber würde heute seine Karriere anders planen
Obwohl er Millionen verdiente
Goalie-Legende Gerber würde eine andere Karriere einschlagen
Was die Kabinenszenen über unsere Nati aussagen
Mit Video
Nati-Inside
Fiala besonders nervös
Was die Kabinenszenen über unsere Nati aussagen
«Ich wusste, dass meine Zeit noch kommen wird»
«Bin ein Kopfmensch»
Nati-Star Niederreiter hofft an Heim-WM auf Ketchup-Effekt
Nati-Goalie Berra gibt sich nach folgenlosem Aussetzer ganz cool
Mit Video
«Ich wollte ein Tor schiessen»
Nati-Goalie Berra gibt sich nach folgenlosem Aussetzer ganz cool
Die verrückten Geheimnisse hinter WM-Maskottchen Cooly
Darum mag die Kuh Regen nicht
Die verrückten Geheimnisse hinter WM-Maskottchen Cooly
Trotz WM-Rekord gibts von Genoni keine Schoggi für die Nati
Goalie bricht mit Tradition
Trotz WM-Rekord gibts von Genoni keine Schoggi für die Nati
Wie weit kann das WM-Frühlingsmärchen unserer Nati führen?
Mit Video
Fans und Spieler im Rausch
Nati fliegt durch Heim-WM – NHL-Star gerät ins Schwärmen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Eishockey-WM 2026
Eishockey-WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Eishockey-WM 2026
        Eishockey-WM 2026