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Im fünften Spiel der WM klingelt es. Endlich! Nino Niederreiter (33) schiesst nach schöner Vorarbeit von Kumpel Roman Josi das 1:0 gegen Grossbritannien. Später sorgt er mit einem Abstauber für das Schlussresultat von 4:1.

Vom wenig berauschenden Pflichtsieg gegen den designierten Absteiger wird bald niemand mehr sprechen. Doch die ersten Treffer von Niederreiter könnten durchaus Einfluss auf den weiteren Turnierverlauf haben. Denn der Churer ist ein Spieler, der dazu neigt, zu grübeln, wenn er nicht trifft. «Ich bin sicher ein Kopfmensch, das weiss ich auch», hatte er nach der 6:1-Gala gegen Deutschland gesagt. Und jetzt gibt er zu: «Als Stürmer möchte man immer auch auf der Skorerliste sein.»

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«El Niño» ist dann am besten, wenn er intuitiv spielt, nicht krampfhaft dem Torerfolg nachrennt, sondern den Puck ihn finden lässt. So wie bei seinem zweiten Treffer gegen die Briten, als er genau richtig steht und nur noch abzustauben braucht. Vielleicht hätte er dieses Tor nicht erzielt, wenn sich davor nach zwölf torlosen Spielen in der NHL und der Nati nicht die Ketchup-Flasche geöffnet hätte. «Dann wäre die Scheibe vielleicht nicht so hingefallen. Das ist oft so», sagt er.

«Es kommt jetzt immer besser und besser»

Es ein idealer Moment, um in Fahrt zu kommen, bevor es nächste Woche um die Wurst geht. «Ja, definitiv. Ich wusste, dass meine Zeit noch kommen wird, und ich einfach weiterhin schiessen muss», sagt der vierfache Silberheld. «Ich hatte auch diesmal einige Chancen, die ich gerne noch reingemacht hätte. Doch hoffentlich habe ich mir die für später aufgehoben.»

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Letztmals hatte Niederreiter davor im Olympia-Viertelfinal gegen Finnland vor drei Monaten getroffen. Ein Ketchup-Effekt blieb damals aus, weil das Turnier nach der bitteren Niederlage (2:3 n.V. nach 2:0-Führung) zu Ende war und sich Niederreiter darauf am Knie operieren lassen musste. «Es kommt jetzt immer besser und besser. Es sind nun rund acht Wochen vergangen, seit das Knie operiert wurde. Man merkt es schon immer noch. Es braucht seine Zeit.»

Auch Josi ist sich der Bedeutung der Niederreiter-Erfolgsmomente bewusst. «Für uns ist es natürlich super, dass ihm zwei Tore gelungen sind», sagt der Nati-Captain. «Er hat in seiner Karriere bewiesen, dass er das kann. Er hat in der NHL meist 20 Tore pro Saison geschossen.» Auch in der Nati lässt sich Niederreiters Bilanz sehen. Mit 24 WM-Toren ist er zusammen mit Nico Hischier die Nummer 1 im aktuellen Team.