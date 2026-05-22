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Berra spricht über kurioses Eigentor kurz vor Schluss
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«Kopf schneller als die Arme»:Berra spricht über kurioses Eigentor kurz vor Schluss

«Ich wollte ein Tor schiessen»
Nati-Goalie Berra gibt sich nach folgenlosem Aussetzer ganz cool

Es wäre das grosse Spektakel gewesen. Wenn Goalie Reto Berra zum Schluss gegen die Briten tatsächlich noch ein Tor erzielt hätte. Doch das geht krachend schief – und Berra erklärt sich hinterher auf coole Art.
Publiziert: 08:27 Uhr
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Reto Berra wehrt sich gemeinsam mit Janis Moser (r.) gegen den Briten Cade Neilson.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kurioses Tor von Liam Kirk gegen Schweiz aberkannt wegen Offside
  • Goalie Reto Berra erklärt seinen Fehler mit Humor und Gelassenheit
  • 10'000 Fans feiern Berra bei Heim-WM in der Swiss Life Arena
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Marcel AllemannReporter Eishockey

Welch eine kuriose Szene in der 59. Minute. Die Partie ist beim Stand von 4:1 längst entschieden, aber die Briten ziehen den Goalie und versuchen, noch Druck aufs Schweizer Tor auszuüben. Der britische DEL-Goalgetter Liam Kirk spediert den Puck aus der neutralen Zone via Bande Richtung Schweizer Tor. Dort steht Reto Berra, will diesen behändigen, trifft ihn aber nicht richtig, und so kullert der Puck doch tatsächlich ins Schweizer Gehäuse. Es wäre das wohl kurioseste Tor dieser WM geworden, aber der Treffer wird dann wegen eines Offsides zu Recht aberkannt. 

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Hinterher erklärte sich Berra gegenüber Blick: «Ich sah das leere Tor und dachte daran, ein Tor zu schiessen. Doch dann war mein Kopf etwas schneller als meine Arme, und der Finger ist ebenfalls noch hängengeblieben.»

«Habe schon manchmal ein Ei bekommen»

Das mit der Tor-Show ging zwar schief, aber da der Treffer nicht zählte, ist auch sein Goalie-Flop nichtig. Berra ganz cool: «Ich bin jetzt 39 Jahre alt und schon so lange dabei. Ich habe schon manchmal ein Ei bekommen, aber ich habe manchmal auch schon eine gute Parade gezeigt, die zu einem Sieg beigetragen hat. Das ist das Leben eines Goalies.»

«Haben uns das Leben selbst schwer gemacht»
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Will heissen: So schnell bringt den aktuellen Fribourg-Meistergoalie nichts mehr aus der Ruhe. Vielmehr genoss er seine Premiere an der Heim-WM nach überstandener Lungenentzündung. Den WM-Start sah er noch krank daheim vor dem TV, anschliessend war er auf der Tribüne dabei, am Mittwoch beim 9:0 gegen Österreich dann auf der Ersatzbank, und gegen die Briten durfte auch er sich vor 10'000 enthusiastischen Fans in der Swiss Life Arena zeigen und feiern lassen: «Das letzte gefällt mir am besten. Es war unglaublich, dieses rote Meer mit den Fans zu erleben – da geht einem das Herz auf.»

WM-Kader und Spiele der Nati

Das Aufgebot für die Heim-WM
Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)
Verteidiger: Tim Berni (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa)
Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)

Schweizer WM-Spiele (alle in Zürich)
15. Mai: USA – Schweiz 1:3
16. Mai: Schweiz – Lettland 4:2
18. Mai: Deutschland – Schweiz 1:6
20. Mai: Österreich – Schweiz 0:9
21. Mai: Schweiz – Grossbritannien 4:1
23. Mai: Schweiz – Ungarn, 16.20 Uhr
26. Mai: Schweiz – Finnland, 20.20 Uhr

Viertelfinals: 28. Mai 16.20 Uhr und 20.20 Uhr in Freiburg und Zürich
Halbfinals: 30. Mai 14.20 Uhr und 18.20 Uhr in Zürich
Spiel um Platz 3: 31. Mai 15.20 Uhr in Zürich
Final: 31. Mai 20.20 Uhr in Zürich

Das Aufgebot für die Heim-WM
Goalies: Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug)
Verteidiger: Tim Berni (Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Roman Josi (Nashville), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa)
Stürmer: Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg), Attilio Biasca (Fribourg), Nico Hischier (New Jersey), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Pius Suter (St. Louis), Calvin Thürkauf (Lugano)

Schweizer WM-Spiele (alle in Zürich)
15. Mai: USA – Schweiz 1:3
16. Mai: Schweiz – Lettland 4:2
18. Mai: Deutschland – Schweiz 1:6
20. Mai: Österreich – Schweiz 0:9
21. Mai: Schweiz – Grossbritannien 4:1
23. Mai: Schweiz – Ungarn, 16.20 Uhr
26. Mai: Schweiz – Finnland, 20.20 Uhr

Viertelfinals: 28. Mai 16.20 Uhr und 20.20 Uhr in Freiburg und Zürich
Halbfinals: 30. Mai 14.20 Uhr und 18.20 Uhr in Zürich
Spiel um Platz 3: 31. Mai 15.20 Uhr in Zürich
Final: 31. Mai 20.20 Uhr in Zürich

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
21
15
2
Finnland
Finnland
4
15
12
3
Österreich
Österreich
4
-2
9
4
USA
USA
4
-1
5
5
Ungarn
Ungarn
3
0
3
6
Lettland
Lettland
4
-8
3
7
Deutschland
Deutschland
4
-10
1
8
Großbritannien
Großbritannien
4
-15
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
4
13
11
2
Slowakei
Slowakei
4
9
11
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
5
10
4
Norwegen
Norwegen
4
6
7
5
Schweden
Schweden
4
7
6
6
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
7
Dänemark
Dänemark
4
-15
0
8
Italien
Italien
4
-15
0
Playoffs
Abstieg
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Schweiz
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