Suter: Weitere Pause kurz vor Geburtstag?

Der angeschlagene NHL-Stürmer Pius Suter stand am Freitag beim freiwilligen Training zwar mit Leonardo Genoni, Sandro Aeschlimann, Janis Moser, Lukas Frick, Denis Malgin und Nicolas Baechler auf dem Eis, soll aber am Samstag gemäss RSI gegen Ungarn noch einmal pausieren. Man hofft, dass er am Dienstag im «Gruppen-Final» gegen Finnland wieder eingreifen kann. Am Sonntag feiert der Mann aus Wallisellen ZH seinen 30. Geburtstag.

Plädoyer für «W. Nuss vo Bümpliz»

Seit dem 6:1-Triumph gegen Deutschland sorgte der Song «W. Nuss vo Bümpliz» nach den Spielen für grosse Emotionen. Die Idee dafür hatte NHL-Stürmer Nico Hischier. Bleibt man beim Mundart-Hit von Patent Ochsner? «‹W. Nuss vo Bümpliz› war doch top, den müssen wir behalten. ‹Göschenen-Airolo› ist zwar auch cool, aber ‹W. Nuss vo Bümpliz› ist einer der grössten Klassiker in der Schweiz und man bekommt Gänsehaut, wenn alle mitsingen», sagt der Captain der New Jersey Devils. «Deshalb glaube ich schon, dass wir bei diesem Song bleiben werden.»

Nati läuft, läuft und läuft

Der Nati sind die fünf Siege nicht in den Schoss gefallen, wie ein Blick in die IIHF-Statistik zeigt. Die Schweizer sind nicht nur am meisten gelaufen (360 km), sondern haben sich auch am meisten Minuten im Sprint bewegt (107 Minuten und 13 Sekunden).

12 von 14 Stürmern haben getroffen

Mit Nino Niederreiter und Simon Knak trafen gegen die Briten zwei weitere Stürmer erstmals. «Das ist sehr wichtig», sagt Nati-Coach Jan Cadieux. Man habe darüber gesprochen, dass man Tore von allen vier Linien brauche. «Deshalb haben wir die Mannschaft so aufgebaut. Wenn es schwieriger wird, können wir nicht nur auf fünf, sechs Spieler zählen, um Tore zu schiessen. Und es ist sehr positiv, dass das bisher so gut klappt.» Von den 14 Stürmern im Kader stehen nur noch Attilio Biasca, der erst während zweieinhalb Spielen zum Einsatz kam, und Nicolas Baechler, der erst einmal kurz ran durfte, ohne Treffer da.

17-Jähriger traf für Ungarn

Mit dem erst 17-jährigen Stürmer Doman Szongoth hat Ungarn den jüngsten Spieler der WM im Team. Beim 5:0 gegen Grossbritannien gelang ihm gar ein Tor, ein zweiter Treffer von ihm gegen Deutschland wurde wegen einer erfolgreichen Coach's Challenge aberkannt. Szongoth spielt in der finnischen Junioren-Liga bei KooKoo in Kouvola.

Beim letzten WM-Duell gab es ein «Stängeli»

An Weltmeisterschaften hat die Schweiz sieben Mal gegen Ungarn gespielt und dabei noch nie verloren. Bis auf ein Duell fanden allerdings alle Partien in den 1930er-Jahren statt. Dabei musste die Nati 1935 den Magyaren ein Unentschieden (1:1) zugestehen, ansonsten gab es nur Siege. Beim letzten Aufeinandertreffen 2025 sicherte sich das Team von Patrick Fischer ein «Stängeli» und gewann in Herning (Dä) 10:0. Die Tore erzielten dabei Andres Ambühl (3), Dominik Egli (2), Timo Meier (2), Kevin Fiala, Janis Moser und Andrea Glauser. Leonardo Genoni kam mit nur sechs Paraden zum Shutout.

In der Vorbereitung mit B-Team zweimal ein 6:1

In der zweiten WM-Vorbereitungswoche spielte die Nati vor einem Monat zweimal gegen Ungarn. Bei den beiden einzigen Vorbereitungsspielen auf Schweizer Boden resultierten in Biel BE zwei 6:1-Siege. Vom aktuellen Team waren mit Leonardo Genoni, Tim Berni, Dominik Egli, Nicolas Baechler, Ken Jäger, Théo Rochette und Calvin Thürkauf erst sieben Spieler dabei, wobei Genoni nicht zum Einsatz kam. Egli, Baechler, Jäger sowie Rochette gelang je ein Tor – für WM-Debütant Rochette war es das erste im Nati-Dress.