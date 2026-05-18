Ob als Sänger, ESC-Star oder Familienmensch: Luca Hänni gehört zu den bekanntesten Schweizer Prominenten. Seit seinem DSDS-Sieg 2012 steht er im Rampenlicht. Wir beantworten hier die häufigsten Google-Anfragen zu Luca Hänni:

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni ist eine feste Grösse im Schweizer Musikbusiness

Durchbruch-Song «Don’t Think About Me» führte Charts in drei Ländern an

2026 Hauptrolle im Film «Ewigi Liebi», moderiert seit 2025 «Dein Song»

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Luca Hänni gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern. Spätestens seit seinem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» 2012 kennt ihn der ganze deutschsprachige Raum. Doch nicht nur seine Musik interessiert die Fans: Auch sein Privatleben sorgt immer wieder für Gesprächsstoff – von seiner Ehe mit Christina Hänni bis zu seiner Rolle als Vater.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um Luca Hänni.

1 Wie wurde Luca Hänni berühmt?

Der grosse Durchbruch gelang Luca Hänni im Jahr 2012 bei der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Im Finale setzte er sich mit 52,85 Prozent der Zuschauerstimmen gegen Daniele Negroni durch und gewann die neunte Staffel der Sendung.

Seine Sieger-Single «Don’t Think About Me», geschrieben und produziert von Dieter Bohlen, erreichte direkt Platz 1 der Charts in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Damit wurde Luca Hänni zum ersten Schweizer seit 52 Jahren, der die deutschen Singlecharts anführte.

2 Was machte Luca Hänni vor seiner Musikkarriere?

Bevor Luca Hänni Musiker wurde, absolvierte er eine Ausbildung zum Maurer. Diese brach er im zweiten Lehrjahr ab, nachdem seine Karriere bei DSDS Fahrt aufgenommen hatte.

Schon als Kind war Musik ein wichtiger Teil seines Lebens: Während der Kindergartenzeit erhielt er Schlagzeugunterricht, später brachte er sich selbst Gitarre und Klavier bei. 2021 veröffentlichte er seine Biografie, in der er viele private Details aus seinem Leben verrät.

3 Welche Auszeichnungen hat Luca Hänni gewonnen?

Luca Hänni wurde im Verlauf seiner Karriere mehrfach ausgezeichnet. 2013 gewann er den Swiss Music Award als «Best Breaking Act National». Im selben Jahr erhielt er zudem den Prix Walo als Newcomer und Publikumsliebling.

Auch international wurde er geehrt: 2013 gewann er den Nickelodeon Kids’ Choice Award als Lieblingsstar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2020 folgte ein weiterer Swiss Music Award als «Best Male Solo Act».

4 Wie erfolgreich war Luca Hänni beim Eurovision Song Contest?

2019 vertrat Luca Hänni die Schweiz beim Eurovision Song Contest mit dem Song «She Got Me». Im Finale erreichte er den vierten Platz mit insgesamt 364 Punkten aus Jury- und Publikumsvoting. Es war das beste Schweizer ESC-Ergebnis seit 1993. Der Song erreichte später zudem Platz 1 der Schweizer Hitparade. Über das Geheimnis dieses Erfolgs kann man hier mehr lesen.

5 Hat Luca Hänni eine Frau?

Ja. Luca Hänni ist seit August 2023 mit der deutschen Tänzerin Christina Hänni, früher Christina Luft, verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden 2020 bei der RTL-Tanzshow «Let’s Dance», wo sie gemeinsam tanzten.

Seitdem zählen die beiden zu den bekanntesten Promi-Paaren im deutschsprachigen Raum. Ihr Familienleben teilen sie offen – etwa auf ihrem Camping-Trip durch Italien. Dabei präsentiert sich die Familie nahbar und herzlich.

6 Hat Luca Hänni Kinder?

Ja. Im Juni 2024 wurden Luca Hänni und seine Ehefrau Christina Eltern einer Tochter. Die Kleine durfte sogar bereits mit ihrem Papa auf die Bühne. Das Paar teilt immer wieder Einblicke in sein Familienleben, so auch die Frage zum Wunsch nach einem zweiten Kind.

7 Wo wohnt Luca Hänni heute?

Luca Hänni lebt mit seiner Familie im Berner Oberland am Thunersee. Hier zeigt uns die Familie ihr Haus, welches sie 2023 bezogen hat.Trotz seiner Bekanntheit ist der Sänger seiner Schweizer Heimat eng verbunden geblieben und zieht sich immer wieder bewusst aus dem grossen Medienrummel zurück.

8 Ist Luca Hänni Millionär?

Ja, denn Sänger Luca Hänni (30) darf sich dem exklusiven Kreis der 100 reichsten Schweizer und Schweizerinnen unter 40 Jahren definitiv anschliessen. Wie hier berichtet, wird das Vermögen des Berners auf einen Betrag zwischen fünf bis zehn Millionen Schweizer Franken geschätzt. Luca Hänni verdient sein Geld mit mehreren Einnahmequellen: Musik und Tourneen, TV-Auftritten, Moderationen, Schauspielerei sowie Werbedeals mit grossen Marken und seiner grossen Reichweite auf Instagram.

9 Welche Songs machten Luca Hänni bekannt?

Zu seinen bekanntesten Songs gehören «Don’t Think About Me», «She Got Me», «Diamant» sowie «Bei mir».

Vor allem mit «She Got Me» gelang Luca Hänni international grosse Aufmerksamkeit. Der Song entwickelte sich rund um den Eurovision Song Contest 2019 zu einem seiner grössten Hits.

10 Hat Luca Hänni ADHS?

Mit seiner Frau Christina thematisiert er die Aufmerksamkeitsdefizit- oder Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im gemeinsamen Podcast. Unklar ist, ob er eine offizielle Diagnose für die Störung erhalten hat. Klar ist, dass in der heutigen Zeit ein viel offenerer Umgang mit ADHS herrscht.

11 Welche Rolle spielte Dieter Bohlen in Luca Hännis Karriere?

Dieter Bohlen spielte besonders zu Beginn von Luca Hännis Karriere eine wichtige Rolle. Er produzierte dessen Sieger-Single «Don’t Think About Me» nach dem DSDS-Finale 2012.

Nach seinem Karrierestart entwickelte sich Luca Hänni musikalisch jedoch zunehmend weiter und veröffentlichte später auch eigene deutschsprachige Songs.

12 War Luca Hänni auch im Fernsehen erfolgreich?

Ja. Neben seiner Musikkarriere war Luca Hänni in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. 2020 belegte er gemeinsam mit Christina Hänni den dritten Platz bei «Let’s Dance».

2023 gewann er zudem die achte Staffel von «The Masked Singer Deutschland». Ausserdem trat er unter anderem bei «Sing meinen Song», «Das grosse Promibacken» oder «Ninja Warrior Germany» auf.

13 Was macht Luca Hänni heute?

Luca Hänni ist weiterhin als Sänger, Moderator und TV-Persönlichkeit aktiv. Seit 2025 moderiert er gemeinsam mit Jeannie Wagner die Songwriting-Castingshow «Dein Song» auf KiKA.

Ausserdem übernimmt er 2026 eine Hauptrolle im Schweizer Kinofilm «Ewigi Liebi», der auf dem bekannten Mundart-Musical basiert.

Ein Schweizer Star mit vielen Facetten

Vom Maurerlehrling zum internationalen Popstar: Luca Hänni hat sich seit seinem DSDS-Sieg längst als feste Grösse im Schweizer Showbusiness etabliert. Neben seiner Musik begeistert er Fans auch mit seiner offenen, sympathischen Art und seinem Familienleben mit Christina Hänni und ihrer gemeinsamen Tochter.

Ob ESC, TV-Shows oder neue Musikprojekte – Luca Hänni bleibt einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schweizer Entertainer seiner Generation.