Christina Hänni tanzt dieses Jahr nicht bei «Let’s Dance» mit. Die Show verfolgt sie trotzdem. Die Wahlschweizerin verrät, wer ihrer Meinung nach das Zeug zum Sieg hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christina Hänni (36) fehlt 2026 bei «Let's Dance» auf RTL

RTL entschied schon im Dezember 2025, sie nicht aufzunehmen

Finale der 16. Staffel läuft am 29. Mai um 20.15 Uhr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

«Let's Dance 2026» ist in vollem Gange. Drei Prominente mussten die Tanzshow bereits verlassen: Schauspieler Simon Gosejohann (50), Influencerin Vanessa Borck (29) und Moderatorin Sonya Kraus (52).

Eine, die dieses Jahr fehlt, ist Christina Hänni (36). Jahrelang war sie als Profitänzerin Teil der beliebten RTL-Show. Dieses Jahr bleibt sie ungewohnt aussen vor. Gekracht habe es hinter den Kulissen nicht. «Kein böses Blut, kein Streit, kein Drama, keine bösen Worte», betonte sie in ihrem Podcast «Don’t worry, be Hänni» mit Ehemann Luca Hänni (31).

Trotzdem gestand sie, dass die Entscheidung, sie dieses Jahr nicht in den Profi-Cast aufzunehmen, ein harter Schlag war. Bereits im Dezember 2025 wurde Hänni von RTL über die Entscheidung informiert. Die Öffentlichkeit erfuhr jedoch erst Wochen später davon, als die offizielle Tänzerliste für die aktuelle Staffel veröffentlicht wurde.

Das sind ihre Favoriten

Statt auf dem Parkett zu stehen, schaut sie die Sendung gemütlich von zu Hause aus. «Ich verfolge die Staffel total», sagt sie im Gespräch mit «Gala». Die Promi-Auswahl findet sie «wahnsinnig toll, wenn man so Millennial ist wie ich.» Ihre Favoriten auf den Sieg? Der Schweizer «Ninja Warrior»-Star Joel Mattli (32), Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) und Schauspieler Jan Kittmann (43).

Dennoch mahnt sie zur Vorsicht: «Es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wer dieses Jahr den Pokal holen wird, zur jetzigen Zeit, weil: Das ist ein Marathon und kein Sprint. Es kann auch so viel passieren.» Abschliessend sagt sie über die Kandidaten: «Ich muss sagen, dass der Cast der Promis wahnsinnig toll ist, wenn man so Millennial ist wie ich», schwärmt sie.

Das grosse Finale der 16. Staffel von «Let's Dance» läuft am 29. Mai ab 20.15 Uhr bei RTL.