«Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse wehrt sich gegen Bodyshaming und verletzende Kommentare zu ihrem Aussehen im Netz. Damit hat die Tänzerin immer wieder zu kämpfen. Mit einem Instagram-Video zeigt sie, dass sie sich vom Online-Mobbing nicht einschüchtern lässt.

Motsi Mabuse teilt Video gegen Online-Mobbing auf Instagram

Klarer Appell: Frauen sollen sich gegenseitig stärken und unterstützen

750'000 Instagram-Follower feiern ihre positive Botschaft und Ausstrahlung

In den sozialen Medien ist die «Let’s Dance»-Jurorin immer wieder Bodyshaming und verletzenden Kommentaren über ihr Aussehen ausgesetzt. Mit einer klaren Botschaft setzt sich Motsi Mabuse (44) jetzt zur Wehr: Mit ihren 750'000 Followern hat Mabuse ein Video auf Instagram geteilt, das sie in einem roten Kleid zeigt – selbstbewusst tanzend, mit einem Lächeln im Gesicht –, während ein abwertender Kommentar eines Users eingeblendet ist. «Gestern in der Show sah sie wieder moppelig aus», heisst es darin. Ihre Message: Vom ständigen Online-Mobbing will sie sich nicht kleinmachen lassen.

Um ihre Botschaft zu unterstreichen, findet Mabuse klare Worte. Unter ihrem Video schreibt sie: «Eine Frau steht im Fernsehen und plötzlich wird ihr Körper zum Gesprächsthema. Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel.» Bewertungen dieser Art muss sich die Tänzerin auf Social Media immer wieder anhören. «Als müsste eine Frau ständig erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Als wäre ihr Wert davon abhängig, ob andere ihren Körper akzeptieren.» Davon hat Mabuse endgültig genug.

Mabuse betont, dass sie weiss, dass nicht nur sie unter der ständigen Beurteilung leidet. «Das betrifft nicht nur Frauen im Fernsehen. Das passiert jeden Tag. In Kommentaren. In Gesprächen. In Blicken.» Deshalb bräuchten Frauen etwas, das sie stärker macht, als die verletzenden Kommentare und den Druck, der auf sie ausgeübt wird: «Eine dicke Haut, Mut weiterzugehen, und vor allem Menschen um sich herum, die einen aufbauen statt runterziehen.»

Bei all dem gehe es nicht darum, perfekt zu sein. Sondern: «Es geht darum, weiterzugehen, sich nicht kleinmachen zu lassen und sich gegenseitig zu stärken», so die 44-Jährige. Mabuses Appell an ihre Leidensgenossinnen: «Lasst uns Frauen sein, die einander tragen.»

In den Kommentaren wird sie für die Message von ihren Fans gefeiert. «Du wirst es nie allen recht machen können. Hauptsache, du bist mit dir selbst glücklich und zufrieden», pflichtet eine Userin ihr bei. «Du bist ein so tolles Vorbild für mich und alle Frauen», schreibt eine weitere.

Insbesondere Mabuses positive Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein lösen bei den Fans Bewunderung aus. Die Kommentarspalte ist voller Lob für ihre Stärke und innere Schönheit. «Du bist perfekt so, wie du bist», schwärmt eine Followerin. Und: «Du siehst fantastisch aus.»