DE
FR
Abonnieren
Motsi Mabuse tanzt Beleidung weg
0:19
Bodyshaming auf Instagram:Motsi Mabuse tanzt Beleidung weg

«Zu dick, zu alt, zu viel»
Motsi Mabuse wehrt sich gegen Bodyshaming

«Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse wehrt sich gegen Bodyshaming und verletzende Kommentare zu ihrem Aussehen im Netz. Damit hat die Tänzerin immer wieder zu kämpfen. Mit einem Instagram-Video zeigt sie, dass sie sich vom Online-Mobbing nicht einschüchtern lässt.
Publiziert: 15:13 Uhr
|
Aktualisiert: 15:52 Uhr
Kommentieren
1/5
In den sozialen Medien hat Motsi Mabuse immer wieder mit abwertenden Kommentaren zu ihrem Körper und ihrem Aussehen zu kämpfen.
Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Motsi Mabuse teilt Video gegen Online-Mobbing auf Instagram
  • Klarer Appell: Frauen sollen sich gegenseitig stärken und unterstützen
  • 750'000 Instagram-Follower feiern ihre positive Botschaft und Ausstrahlung
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
Sophie OferRedaktorin People

In den sozialen Medien ist die «Let’s Dance»-Jurorin immer wieder Bodyshaming und verletzenden Kommentaren über ihr Aussehen ausgesetzt. Mit einer klaren Botschaft setzt sich Motsi Mabuse (44) jetzt zur Wehr: Mit ihren 750'000 Followern hat Mabuse ein Video auf Instagram geteilt, das sie in einem roten Kleid zeigt – selbstbewusst tanzend, mit einem Lächeln im Gesicht –, während ein abwertender Kommentar eines Users eingeblendet ist. «Gestern in der Show sah sie wieder moppelig aus», heisst es darin. Ihre Message: Vom ständigen Online-Mobbing will sie sich nicht kleinmachen lassen.

Mehr zu «Let's Dance»
Der Schweizer Joel Mattli tanzt bei «Let's Dance» mit
Es wird international
Der Schweizer Joel Mattli tanzt bei «Let's Dance» mit
«Let's-Dance»-Juror Llambi will Beatrice Egli in der Show
«Die wäre perfekt für uns»
«Let's-Dance»-Juror Llambi will Beatrice Egli in der Show
Diese vier Stars wagen sich aufs Tanzparkett
«Let's Dance»
Diese vier Stars wagen sich aufs Tanzparkett
Favoritin fliegt als erste aus der Show
Mit Video
Überraschung bei «Let's Dance»
Favoritin fliegt als erste aus der Show

Um ihre Botschaft zu unterstreichen, findet Mabuse klare Worte. Unter ihrem Video schreibt sie: «Eine Frau steht im Fernsehen und plötzlich wird ihr Körper zum Gesprächsthema. Zu dick. Zu dünn. Zu alt. Zu laut. Zu viel.» Bewertungen dieser Art muss sich die Tänzerin auf Social Media immer wieder anhören. «Als müsste eine Frau ständig erklären, warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Als wäre ihr Wert davon abhängig, ob andere ihren Körper akzeptieren.» Davon hat Mabuse endgültig genug. 

«Das passiert Frauen jeden Tag»

Mabuse betont, dass sie weiss, dass nicht nur sie unter der ständigen Beurteilung leidet. «Das betrifft nicht nur Frauen im Fernsehen. Das passiert jeden Tag. In Kommentaren. In Gesprächen. In Blicken.» Deshalb bräuchten Frauen etwas, das sie stärker macht, als die verletzenden Kommentare und den Druck, der auf sie ausgeübt wird: «Eine dicke Haut, Mut weiterzugehen, und vor allem Menschen um sich herum, die einen aufbauen statt runterziehen.»

Bei all dem gehe es nicht darum, perfekt zu sein. Sondern: «Es geht darum, weiterzugehen, sich nicht kleinmachen zu lassen und sich gegenseitig zu stärken», so die 44-Jährige. Mabuses Appell an ihre Leidensgenossinnen: «Lasst uns Frauen sein, die einander tragen.»

In den Kommentaren wird sie für die Message von ihren Fans gefeiert. «Du wirst es nie allen recht machen können. Hauptsache, du bist mit dir selbst glücklich und zufrieden», pflichtet eine Userin ihr bei. «Du bist ein so tolles Vorbild für mich und alle Frauen», schreibt eine weitere.

Insbesondere Mabuses positive Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein lösen bei den Fans Bewunderung aus. Die Kommentarspalte ist voller Lob für ihre Stärke und innere Schönheit. «Du bist perfekt so, wie du bist», schwärmt eine Followerin. Und: «Du siehst fantastisch aus.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen