Bald startet die neue Staffel von «Let's Dance» auf RTL. Jetzt hat der Sender bereits einige Teilnehmenden bestätigt. Und man sieht: Es wird international. Nicht nur deutsche Stars sind vertreten, auch England und die Schweiz geben sich die Ehre.

Darum gehts Ross Antony (51) tritt bei «Let's Dance» 2026 an, bestätigt RTL

Schweizer Joel Mattli (31) und Model Betty Taube ebenfalls Teilnehmer

Insgesamt sind bisher 12 Promis für die 19. Staffel bestätigt

Der Zürcher Joel Mattli darf die Herausforderung annehmen und in der nächsten Staffel das Tanzbein schwingen. Das verriet der «Ninja Warrior»-Star auf Instagram. «Ein Traum, der wahr wird», sagt der 31-Jährige auf Social Media. «Ich freue mich riesig!» In den Kommentaren wird der Schweizer von Jurorin Motsi Mabuse bereits herzlich in der «Let's Dance»-Familie willkommen geheissen.

Ross Antony (51) tritt als waschechter Engländer an und macht «Let's Dance» auf dem Parkett noch internationaler. Für Antony geht mit der Teilnahme ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie er erklärt. In einem ersten Video-Statement zeigt sich der ehemalige Bro'Sis-Star voller Vorfreude und Motivation. «Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich bin ein Duracell-Hase», sagt er mit einem Augenzwinkern. Tanzerfahrung hat er bereits, durfte er doch 2018 bei der SRF-Sendung und damit dem Schweizer «Let's Dance»-Äquivalent «Darf ich bitten?» mittanzen.

Eine weitere Überraschung ist das Model Betty Taube (31). Sie tauscht die High Heels gegen Tanzschuhe und zeigt, was sie auf dem Parkett drauf hat. Sie ist sich selbst gegenüber noch skeptisch, denn ihre Tanzerfahrung belaufe sich bisher nur auf Dorffeste, gibt sie auf Instagram zu. Ausserdem behauptet sie, «die unsportlichste Person auf der Welt» zu sein.

Wer tanzt mit wem?

Wer mit wem tanzen wird, ist noch offen. Die spannende Frage bleibt, ob Ross Anthony möglicherweise mit einem Mann tanzen wird. Für «Let's Dance» wäre das keine Premiere, denn 2021 wirbelten Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov als erstes rein männliches Paar über die Tanzfläche – und sogar bis ins Finale.

Ebenfalls von RTL bestätigt wurden inzwischen die Teilnahmen von von Esther Schweins, Sonya Kraus, Nadja Benaissa, Jan Kittmann, Simon Gosejohann, Anna-Carina Woitschack, Gustav Schäfer, Joel Mattli, Willi Whey.