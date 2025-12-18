Biyon Kattilathu musste am Dienstag wegen eines Herzinfarkt-Verdachts ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ärzte rechneten zunächst mit dem Schlimmsten – doch nach einer bangen Nacht gab es glücklicherweise Entwarnung.

Darum gehts Motivationscoach Biyon Kattilathu mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert

Untersuchungen ergaben keine bedrohlichen Befunde, Ursache der auffälligen Werte unklar

Kattilathu hat rund eine Million Follower auf Instagram und belegte 2024 Platz 8 bei «Let's Dance» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es waren bange Stunden für Biyon Kattilathu (41). Der Motivationscoach und ehemalige «Let's Dance»-Teilnehmer wurde am Dienstag mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht. In einem emotionalen Instagram-Beitrag mit einem Bild aus der Klinik schilderte er seinen rund eine Million Followern, was er durchmachen musste.

«Das darf es noch nicht gewesen sein»

Die Diagnose klang zunächst alarmierend: Die EKG-Werte zeigten besorgniserregende Auffälligkeiten, ein wichtiger Blutwert war deutlich erhöht. Das medizinische Personal stellte sich auf einen ernsten Fall ein. «Gestern habe ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder echte Angst um mein Leben gehabt», gestand Kattilathu in seinem Post. «In diesen Momenten habe ich gedacht: Das darf es noch nicht gewesen sein.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Um Klarheit zu schaffen, legten die Ärzte dem 41-Jährigen einen Katheter, mit dem sie sein Herz genauer untersuchen konnten. Für den Fall, dass sich dabei etwas Kritisches zeigen sollte, wäre sofort operiert worden. Auf dem Weg in den Operationssaal überkam Kattilathu die Angst: Sein ganzer Körper zitterte, er hatte keinerlei Kontrolle mehr darüber. «Ich weiss nicht, ob ich so etwas jemals zuvor in dieser Art erlebt habe», beschrieb er diesen Moment.

Ultraschall bringt Erleichterung

Doch dann die erlösende Nachricht: Bei der Untersuchung fanden die Mediziner nichts Bedrohliches. Am folgenden Tag bestätigte ein zusätzlicher Ultraschall das positive Ergebnis. Weshalb die Werte am Vortag so auffällig gewesen waren, bleibt allerdings ein Rätsel.

Nach seiner Entlassung richtete Kattilathu, der 2024 den achten Platz bei «Let's Dance» belegte, herzliche Worte an das medizinische Personal: Er sei überaus dankbar, dass man in Deutschland in solchen Situationen sofort Hilfe bekomme. Allen Pflegerinnen, Pflegern, Schwestern und Ärzten, die täglich einen herausragenden Job leisten würden, sprach er seinen aufrichtigen Dank aus. Zu jeder Zeit habe er sich gut aufgehoben und sicher gefühlt.

Mit einem eindringlichen Aufruf wandte sich der «Let's Dance»-Star an seine Anhänger: «Passt bitte gut auf euch auf. Tut das, was ihr für euch, eure Körper und vor allem für eure Seelen tun könnt.» Das Leben lasse sich nicht planen - umso wichtiger sei es, jeden Moment zu geniessen und das Beste daraus zu machen. Einen kleinen Lichtblick gab es am Ende noch: Der behandelnde Arzt versicherte ihm, dass er mit seinem Herzen locker 100 Jahre alt werden könne.