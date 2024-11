Zum allerersten Mal macht die «Let's Dance»-Tour in der Schweiz Halt, genauer gesagt im Hallenstadion Zürich. Mit Blick spricht der Star-Juror Joachim Llambi über den ausverkauften Tourabschluss in der Schweiz.

1/11 Am Donnerstagabend konnten Tanzliebhaber «Let's Dance» zum ersten Mal in Zürich live erleben. Foto: Stephan Graf

Auf einen Blick Let's-Dance-Premiere im Hallenstadion Zürich begeistert 9100 Zuschauer

Star-Juror Joachim Llambi schwärmt von der Schweiz, hat aber einen Kritikpunkt

Gabriel Kelly gewinnt den Titel, zwei Shows für 2025 angekündigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Unter tosendem Applaus begrüsst das Zürcher Hallenstadion am Donnerstagabend Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) bei der grossen «Let's Dance»-Premiere. 9100 Personen sind gekommen, um für die Promis Jana Wosnitza (31), Lina Larissa Strahl (26), Detlef D. Soost (54), René Casselly (28) und Gabriel Kelly (23) im Kampf um den Titel «Dancing Star Zürich» mitzufiebern. Mittendrin: Deutschlands beliebter Moderator Daniel Hartwich (40), der die energiegeladene Halle mit seinen Sprüchen bis in die hintersten Reihen zum Lachen bringt.

Die Stimmung könnte nicht besser sein: Feuerwerk fliegt durch die Luft, es regnet Konfetti und es reisst das Publikum fast im Minutentakt zu Standing Ovations hin. Für Gänsehaut-Momente sorgt die Profitänzer-Crew mit magischen Choreografien, einstudiert von Kathrin Menzinger (36) und Vadim Garbuzov (37). Für die Stars der RTL-Sendung ist es die 23. und letzte Show ihrer ausverkauften Tour.

Star-Juror Joachim Llambi schwärmt für die Schweiz

Vor der Show trifft Blick den Star-Juror Joachim Llmabi (60). Seit fast 20 Jahren ist der ehemalige Profitänzer Kopf der «Let's Dance»-Familie und strenger Kritiker am Jury-Pult. Wenn er die Zehn-Punkte-Tafel zückt, stimmt die Fussarbeit, die Haltung und der Entertainment-Faktor – kurz: Die Performance ist perfekt.

Seine Bewertung der Schweiz fällt positiv aus: «Ich bin gerne hier, weil die Stimmung schön entspannt ist und die Leute hier sehr freundlich sind», beginnt der Juror zu schwärmen. «Ausserdem wohnt meine Tochter in Zürich.» Da sie derzeit vereist sei, konnte er sie vor der Show nicht besuchen, «aber im Januar komme ich wieder hierher». Für einen Lieblingsort in der Schweiz kann sich Llambi nicht entscheiden: «Es gibt viele schöne Ecken in der Schweiz. Wo ich sehr gerne bin, ist in Lugano, unten im Tessin.» Einen Punkteabzug gibt es aber schon: «Für uns Deutsche ist die Schweiz zu teuer!»

Vier Touren hat es gebraucht, bis es «Let's Dance» ins Nachbarland geschafft hat. Wie Llambi erzählt, wären in den vergangenen Jahren viele Schweizer extra nach Deutschland gereist, um bei den Shows dabei zu sein. «Nach dem Ticketansturm haben wir gemerkt, dass eine Show offenbar zu wenig ist, darum kommen wir im nächsten Jahr Anfang Dezember gleich zweimal ins Hallenstadion.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ob nach der Dernière gefeiert wird, bleibt offen, «aber wir werden bestimmt noch ein Gläschen trinken und auf die gelungene Tour anstossen».

Eine mutige Zuschauerin schwingt auf der Bühne das Tanzbein

Nach einer spektakulären ersten Hälfte darf eine mutige Zuschauerin aus Baden (AG) zu einem Jive, geführt von Vadim Garbuzov (37), über das Parkett wirbeln. Ein Highlight, das ihr wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird: «Danke für diesen besonderen Moment. Das werde ich nie vergessen!», ruft Luana ins Mikrofon, bevor sie von ihrem Tanzpartner von der Bühne begleitet wird.

Gegen am Ende ist das Publikum am Zuge: In einem Online-Voting darf es darüber entscheiden, wer den Titel des Dancingstars gewinnt. Nach seinen 30-Punkte-Auftritten dürfte es kaum überraschen, dass sich der amtierende «Let's Dance»-Star und Publikumsliebling Gabriel Kelly (23) mit seiner Partnerin Malika Dzumaev (33) den Titel holt. Besser als Joachim Llambi kann man ihre Leistung nicht kommentieren: «Die Schweiz steht für Qualität und ihr habt Qualität geliefert!»

Für den perfekten Tourabschluss schwingen auch die Juroren das Tanzbein: Alle drei legen eine kurze Tanzeinlage ein, bevor sich die Crew unter Jubel und brausendem Beifall von Zürich verabschiedet. Nach der Show schreibt Joachim Llambi auf Instagram: «Was für ein Abend und was für eine Abschiedsvorstellung in Zürich! Für mich die beste, lauteste und enthusiastischste Show der ganzen Tour. Vielen Dank an Zürich, an die Schweiz, ihr wart heute Abend Bombe!»

Wer die «Let's Dance»-Tour in diesem Jahr verpasst hat, kann sich jetzt Tickets für die kommenden Shows 2025 auf ticketcorner.ch sichern.