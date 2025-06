1/5 Christina Hänni streitet sich mit ihrem Ex-Freund. Foto: Instagram/christina.haenni

Darum gehts Christina Hänni ist wütend auf Evgeny Vinokurov nach öffentlicher Kritik

Vinokurov bereut, nicht früher die Tanzpartnerin gewechselt zu haben

Fynn Müller People-Redaktor

Christina Hänni (35) ist bedient. «Es reicht, dass dieselbe Person immer und immer wieder nachtritt», regt sich die Tänzerin am Sonntag in ihrer Instagram-Story auf. Die Zeilen sind an ihren ehemaligen Tanzpartner und Ex-Freund Evgeny Vinokurov (34) gerichtet, nachdem dieser am Tag zuvor fies gegen Hänni geschossen hatte.

Vinokurov listete in seinem Instagram-Post drei Dinge auf, die er in seinem Leben bereue. Besonders brisant war folgende Aussage: «Ich hätte früher den Mut haben sollen, meine Tanzpartnerin zu wechseln.» Ein eindeutiger Seitenhieb an Christina Hänni, mit der er über zehn Jahre lang gemeinsam getanzt und an Wettkämpfen teilgenommen hat.

Hänni reagiert prompt und kommentiert unter dem Post: «Wow … hätte man sich auch sparen können. Aber gut, das hier zu erfahren. 13 gemeinsame erfolgreiche Jahre waren anscheinend nicht ausreichend.» Vinokurovs antwortet: «Christina, es zeigt einfach noch mal, dass du nicht wirklich reflektiert bist.» Er habe nur über seine Entscheidung gesprochen, die er heute bereue. «Und das darf ich. Das ist in keiner Weise gegen dich ... gerichtet. Es ist meine Meinung, und dazu stehe ich auch.»

Beendet war der Zoff damit längst nicht – zumindest für Christina Hänni. In ihrer Instagram-Story lässt sie ihren Frust raus. «Seit Jahren muss er sich über mich stellen. Wenn mir jemand immer wieder ins Gesicht spuckt – so fühlt sich das an –, dann muss ich etwas sagen. Es reicht!»

Sie sind Arbeitskollegen bei «Let's Dance»

Hänni betont, dass Vinokurov ohne sie nie bei «Let's Dance» sein würde. «Hätten wir damals nicht zusammen getanzt, wären wir jetzt keine Arbeitskollegen. Da sollte man nicht nachtreten und unter Kollegen sagen, dass man besser sei als die andere Person.» Vinokurov trat 2019 erstmals als Profitänzer bei der RTL-Show auf.

Hänni habe lange zu diesem Thema geschwiegen. Doch die öffentliche Stichelei von Vinokurov habe das Fass zum Überlaufen gebracht. «Ich habe es satt, dass negativ über mich geredet wird.» Seit Jahren würde die Tänzerin versuchen, ein einigermassen gutes Verhältnis mit ihm zu pflegen. Jetzt habe sie die Nase voll und Vinokurov blockiert. «Strich drunter. Für mich ist die Sache damit gelaufen.»

Hänni und Vinokurov haben jahrelang zusammen auf professionellem Niveau getanzt. Gemeinsam wurden sie Vizeweltmeister im Showtanz sowie Vizeeuropameister in über zehn Tänzen. Ab 2012 legten sie ihren Fokus auf lateinamerikanische Tänze.

Die beiden hatten allerdings nicht nur beruflich, sondern auch privat miteinander zu tun. Zwölf Jahre lang waren Hänni und Vinokurov ein Paar und sogar verlobt. 2016 verkündeten sie die Trennung. Vier Jahre später lernte die Tänzerin bei «Let's Dance» ihren heutigen Ehemann Luca Hänni (30) kennen.