Luca und Christina Hänni haben anstrengende Monate hinter sich und entspannen sich nun fern der Heimat.

Darum gehts Luca und Christina Hänni machen Familienferien nach stressigen Monaten voller Projekte

Erste Familienferien mit 13 Personen in einem spanischen Städtchen am Meer

Töchterchen feiert diesen Monat ersten Geburtstag, Podcast in Sommerpause

Saskia Schär Redaktorin People

Hinter den Hännis liegen anstrengende Wochen und Monate. Während Christina Hänni (31) wieder auf das «Let’s Dance»-Parkett zurückkehrte und viel Zeit in die Vorbereitung investierte, veröffentlichte Luca Hänni (30) einen neuen Song, nahm bei Stefan Raabs Quizshow teil, war Gast bei Beatrice Eglis grosser Ostershow, trat am grossen ESC-Abend vor über 160 Millionen Menschen im TV auf und stand am nächsten Tag im ZDF-Fernsehgarten.

Nebst ihren Solo-Projekten haben die beiden auch noch den gemeinsamen wöchentlich erscheinenden Podcast «Don’t Worry, Be Hänni» und natürlich ihr kleines Töchterchen, das diesen Monat seinen ersten Geburtstag feiern wird.

Den Podcast haben sie bereits vor drei Wochen in die Sommerpause geschickt, sich selbst erst dieser Tage, wie Luca Hänni in seiner Instagram-Story verrät. «Meine Lieben, liebe Grüsse aus dem Urlaub. Uns gehts super, erster Familienurlaub. Wir machen gerade ein kleines Päuschen, deswegen wurde hier jetzt auch gar nicht so viel gepostet. Ich hoffe, euch gehts gut. Wir liegen ein bisschen unter der Palme und geniessen das tolle Wetter.»

«Einfach ein bisschen Erholung»

Wer nun Angst hat, dass es dem ansonsten so aktiven Pärchen mit Sonne, Strand und Palmen langweilig werden könnte, der sei entwarnt, denn: «Wir sind mit der ganzen Family im Urlaub, ein Riesenfest! Es sind irgendwie 13 Leute und es macht richtig Spass», so der junge Millionär weiter. Über ein Dutzend Personen, darunter mindestens ein Kleinkind – das klingt tatsächlich nicht nach Langweile. Spannend ist es auch für die Hänni-Tochter: Sie durfte zum ersten Mal in ihrem Leben an den Strand und machte zum ersten Mal in ihrem Leben Bekanntschaft mit Sand.

Wie Blick weiss, verbringen die Hännis ihre Ferien in einem spanischen Städtchen am Meer südwestlich von Barcelona. Dort suchen sie «einfach ein bisschen Erholung nach dem ganzen Stress». Beim Anblick ihrer Ferienbilder scheint ihnen das mehr als gut zu gelingen.