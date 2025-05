Linda Fäh feiert mit Hänni und Co. im Fernsehgarten

1/6 Linda Fäh hat eine neue Single veröffentlicht. Der Titel lautet «Pures Leben». Foto: Diana Kottmann

Darum gehts Linda Fäh veröffentlicht neue Single «Pures Leben» als Liebeshymne an ihren Ehemann und an das Leben

Für Fäh zählen die Musik, die Liebe und ihre kleine Familie zum puren Leben

Am 18. Mai tritt die Schlagersängerin im ZDF-Fernsehgarten auf

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Die Zeit auf der Erde in vollen Zügen geniessen – darum geht es in der neuen Single «Pures Leben» von Schlagersängerin Linda Fäh (37). «Es ist einerseits eine Liebeshymne an meinen Ehemann», sagt sie zu Blick, «andererseits ist es auch eine Liebeshymne an das Leben.» Denn im hektischen Alltag könne man schnell vergessen, was wirklich zählt.

«Einfach zusammen ein stinknormales Leben leben»

«Musik ist für mich pures Leben», sagt Fäh, «dann natürlich auch die Liebe. Zu meinem Mann, zu meinem Sohn, aber auch zu einer Freundin oder zu meinen Fans. Und als dritter Punkt: Familie. Wirklich meine kleine eigene Familie, mit meinem Mann und meinem Sohn.» 2022 wurden Fäh und ihr Ehemann Marco Dätwyler (41) zum ersten Mal Eltern. Ihrem Sohn Lio (2) widmete sie ihr Lied «Neue Liebe».

Neben ihren Bühnenauftritten als Sängerin sind es auch die kleinen, auf den ersten Blick unscheinbaren Momente, die ihr am Herzen liegen. «Meinen Sohn beim Aufwachsen begleiten, zusammen reisen, einfach zusammen ein stinknormales Leben leben. Das ist für mich auch pures Leben», sagt Fäh.

Ein Fest der Schweiz im ZDF

Am Sonntag feiert die neue Single von Linda Fäh TV-Premiere – und zwar im ZDF-Fernsehgarten. Fäh wird aber nicht der einzige Schweizer Act in der Sendung vom 18. Mai sein. Die Show steht ganz unter dem Motto: Schweiz und ESC. Am Abend zuvor findet in Basel der Eurovision Song Contest statt. Die Schlagersängerin wird den Mega-Event allerdings nicht live mitverfolgen können. «Ich werde den ganzen Tag auf Reisen sein, auf dem Weg nach Mainz für die Proben beim ZDF», so Fäh. «Ich werde den ESC sicher online mitverfolgen, auf Social Media. Da bekommt man ja schon recht viel mit.»

Zu den weiteren Acts vom 18. Mai gehören unter anderem Luca Hänni (30), Remo Forrer (23) und die Band Pegasus. «Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es ein paar Schweizer Schlager-Acts haben wird, aber dass zum Beispiel auch Pegasus dabei sein werden, hätte ich jetzt nicht gedacht», sagt Fäh. «Aber das ist natürlich megacool. Ich meine, das wird ja ein Fest der Schweiz!»