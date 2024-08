Zu Besuch bei Schlagersängerin Linda Fäh

Seit rund einem halben Jahr hat Familie Fäh ein neues Zuhause. Die Schlagersängerin ist mit ihrem Mann Marco und Sohn Lio nach Einsiedeln gezogen und hat dort ihr Familienglück gefunden. Und: Der neue Song von ihr, «Neue Liebe», ist eine Liebeserklärung an ihr Kind.

1/5 Seit etwa einem halben Jahr lebt Familie Fäh in ihrem neuen Zuhause in Einsiedeln.

Janine Urech

Sie hat eine neue Liebe – Linda Fäh (36) Mutter und Schlagerstar. Und dieser Leidenschaft widmet sie ihren Song «Neue Liebe», der am 16. August erscheint.

Er ist eine musikalische Liebeserklärung an ihren gut eineinhalbjährigen Sohn Lio. «Es ist einfach eine andere Art von Liebe, die ich für meinen Sohn empfinde. Ein Gefühl, das ich bisher noch nicht gekannt habe», schwärmt sie dem Besuch in der Eigentumswohnung in Einsiedeln SZ vor, wo sie zusammen mit ihrem Mann Marco Dätwyler (40) und ihrem Sohn seit kurzem lebt.

Im Video zeigt sie, wie schön sie mit ihrer Familie lebt.