Linda Fäh widmet ihrem Sohn einen Song

1/11 Linda Fäh widmet ihrem Sohn Lio ein Lied.

Michel Imhof Teamlead People

Eigentlich weilt Linda Fäh (36) mit ihrer Familie in den Ferien im Südtirol. Während sie die Zeit mit ihren Liebsten geniesst, nimmt sie sich 30 Minuten Zeit, um mit Blick über ihr Leben zu sprechen. Seit rund eineinhalb Jahren dreht sich das Leben der Schlagersängerin rund um Sohn Lio (19 Monate). Gleichzeitig kommt auch die Musikkarriere nicht zu kurz.

«Ich bin am schönsten Punkt in meinem Leben», schwärmt Linda Fäh im Interview mit Blick. «Ich geniesse das Mutterglück in vollen Zügen. Gleichzeitig kann ich mich auch auf die Musik zu konzentrieren. Ich mache also nur das, was mir Spass macht. Auch hier in den Ferien.»

Lio ist ein Sonnenschein

Auf dem Programm stehen gemütliche Tage am Pool, aber auch der Besuch der Südtiroler Stadt Brixen mit dem dortigen Dom aus der Barockzeit. Bereits zum fünften Mal ist die junge Familie vereist, seitdem Lio auf der Welt ist. «Die Ferien sind definitiv entspannter geworden», meint Linda Fäh. «Wir kennen Lio mit all seinen Vorlieben und Macken und wissen, wie wir in welcher Situation reagieren müssen. Grundsätzlich ist er unkompliziert, auch wenn er gerade im eher mühsamen Entdecker-Alter ist. Alle fragen, ob er immer so strahlt.» Während des Telefonats ist ein schreiendes Kind im Hintergrund zu hören. «Das ist übrigens nicht Lio», meint Linda Fäh mit einem Lachen. «Wir sind in einem Familienhotel, hier hats viele Kinder.»

Lio ist das erste Kind von Linda Fäh und Marco Dätwyler (40). Die beiden sind seit 13 Jahren zusammen, am 1. Juli feierten sie ihren siebten Hochzeitstag. Vor rund einem halben Jahr sind sie in ein neues Zuhause in Einsiedeln SZ gezogen, vorher wohnten sie am Zürichsee.

Fäh ist nicht mehr so perfektionistisch

Dank des Nachwuchses sei Fäh lockerer geworden, sagt sie. «Ich bin nicht mehr so perfektionistisch wie vorher.» Durch ihr Amtsjahr als Miss Schweiz im Jahr 2009 sei bei ihr lange alles perfekt durchgeplant gewesen. «Heute weiss ich, dass es auch mal okay ist, nicht perfekt zu sein», sagt Fäh. «Funktionieren tuts am Ende ja doch.»

Kommende Woche kehrt Fäh mit einem grossen Projekt wieder in den Alltag zurück. Am 31. Juli steht sie beim Open Air Flumserberg auf der Bühne und eröffnet den Showtag. «Der Anlass bedeutet für mich Heimat», schwärmt die in Benken SG aufgewachsene Musikerin über den Event. «Auf dem Flumserberg lernte ich Skifahren und verbrachte dort viel Zeit. Und jetzt darf ich bereits zum dritten Mal dort auftreten.» Zu den weiteren Gästen zählen Schlagerkönigin Andrea Berg (58), ESC-Rekordsieger Johnny Logan (70) und die Schweizer Jodel-Truppe Oesch's die Dritten.

Erstes Lied für Lio

Obwohl Fäh schon mehrere Male am Open Air Flumserberg war, markiert der Anlass von kommender Woche für sie auch eine Premiere. Zum ersten Mal stellt sie ihren neuen Titel «Neue Liebe» vor, den sie am 16. August auf Streamingplattformen veröffentlicht. «Es ist das erste Lied, das ich wirklich für Lio geschrieben habe. Ich habe zwar meinem Baby auch schon Musik gewidmet, allerdings war Lio da noch nicht auf der Welt.»

Der Titel, der anders als vielerorts erwartet keine Ballade ist, behandelt die neue Art der Zuneigung, die Fäh mit der Geburt ihres Sohnes erfährt. «Ich habe noch mal eine ganz eine andere, einzigartige Liebe in mir entdeckt», sagt sie. Weder eine, die sie für ihren Mann, noch für ihre Mutter oder andere Familienmitglieder empfindet. «Aber für diesen kleinen Menschen, in dem du deine andere Hälfte und dich wiedererkennst. Dieses Wesen, das dein Herz jeden Tag mehrmals höher springen lässt.»

Zusammenarbeit mit Jesse Ritch

Für den Titel hat Linda Fäh erstmals mit dem ehemaligen «DSDS»-Star und Musiker Jesse Ritch (32) zusammengearbeitet. Auch er ist frisch gebackener Vater: Im Januar kam Tochter Meliyah Awa zur Welt. «Wir wollten schon länger zusammenarbeiten, weil wir uns von früheren Events kennen», erzählt Linda Fäh. «Und da passte dieses Thema für unseren Song wie die Faust aufs Auge.»

Mit dem Titel wird Linda Fäh am 18. August auch in der ARD-Show «Immer wieder sonntags» zu sehen sein. Gehört haben ihn bislang nur die wenigsten. «Natürlich alle Involvierten. Und Lio habe ich ihn auch schon vorgesungen», sagt Fäh. Er weiss schon bestens über den Beruf seiner Mama Bescheid. Wenn sie in von zu Hause zur Arbeit aufbricht und sagt «sMami gaht go schaffe», fängt der Kleine immer an, zu singen: «‹La-la-la-la› singt er. Weil wirs ihm einmal so vorgesungen haben.» Und wer weiss, vielleicht singt der kleinste Spross der «Fähmily» bald auch die Melodie von «Neue Liebe».

