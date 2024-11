Sie nannte sie liebevoll «Mämä»: Nur einen Monat nach ihrem 100. Geburtstag ist die Grossmutter von Sängerin und Moderatorin Linda Fäh gestorben. In den sozialen Medien teilt die Ostschweizerin emotionale Worte mit ihren Fans.

1/5 Sängerin Linda Fäh trauert um ihr Grossmami. Foto: Instagram

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

«Ich liege hier und schreibe diese Zeilen … nur für dich liebe MAMÄ, während mir die Tränen runterlaufen», beginnt Schlager-Star Linda Fäh (37) ihren traurigen Post, in dem sie den Tod ihres geliebten Grossmamis bekannt gibt. Ende September habe sie ihren 100. Geburtstag gefeiert, «[nun] hat meine, unsere geliebte MAMÄ den Weg in den Himmel angetreten und wacht jetzt als Schutzengel über uns».

Für Fäh stünden Freud und Leid in diesen Tagen besonders nah beieinander, schreibt die Ostschweizerin weiter: «Gerade habe ich meinen Balladen-Song „Neue Liebe“ veröffentlicht, ein Lied über das Wunder und die Liebe zu meinem Sohn Lio, welcher gerade erst mit seinem Leben begonnen hat. Und im gleichen Moment muss ich mich für immer bei meiner geliebten Grossmutter verabschieden.» «Mämä» sei das Herzstück der Familie gewesen, «daher fällt mir dieser Abschied besonders schwer!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Dank ihr die Musik entdeckt»

Weiter spricht Fäh von den einzigartigen Charakterzügen ihres Grosis: «Mit unendlicher Liebe, Fürsorge und einer Güte, die keine Grenzen kannte, hat sie uns alle in ihren Bann gezogen.» Ihre Sorge sei immer spürbar gewesen, «ihre Wärme, ihre Unterstützung – sie war immer da, wenn man sie brauchte, und hatte für jeden ein offenes Ohr». «Mämä» sei von Anfang ihr mein grösster Fan gewesen – «dank ihr habe ich schon als Kind die Musik entdeckt.»

Ihren Post schliesst der Schlagerstar so emotional ab, wie sie ihn begonnen hatte: «Du wirst für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und hast tiefe Spuren hinterlassen. Ich vermisse dich jede Sekunde und freue mich auf die Zeit, in der nicht mehr die Traurigkeit, sondern Dankbarkeit überwiegt und darauf, wenn du mir deine Worte aus den Wolken schickst.»