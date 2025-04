1/5 Am Samstag präsentiert Beatrice Egli zum siebten Mal die nach ihr benannte Show. Foto: SWR/Manuela Steinemann

SpotOn Die People-Agentur

Mit einem grossen Staraufgebot startet Beatrice Egli (36) in den Frühling. In der nächsten Ausgabe von «Die Beatrice Egli Show» begrüsst die Schweizerin prominente Gäste wie Giovanni Zarrella (47), Howard Carpendale (79) und Sarah Engels (32). Die Sendung läuft am Samstag (19. April) ab 20:15 Uhr im Ersten (sowie in der ARD Mediathek) sowie ab 20:10 Uhr im SRF1.

Bekannte Stars und neue Musiktalente

Wie der SWR in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, werden zudem auch Thomas Anders, Marianne Rosenberg zusammen mit Conchita Wurst, Wencke Myhre, Nino de Angelo, Julio Iglesias Jr., Melissa Naschenweng und Ross Antony auf der Bühne stehen. Weitere Gäste sind Uwe Ochsenknecht, Luca Hänni, Curtis Stigers, Sonia Liebing, Patrice und Daniel Aminati, Sascha Grammel, Marc Sway sowie das Musicalteam von «& Julia».

Neben diesen bekannten Namen will Beatrice Egli auch jungen Nachwuchskünstlern eine Bühne bieten. Vor der Show hatte sie gemeinsam mit Sarah Engels über Social Media «starke Mädchen» dazu aufgerufen, sich mit Handyvideos zu beteiligen.

Siebte Ausgabe der Show

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich «auf echte Ostergeschenke freuen – von Herzen und mit ganz viel positiver Frühlingsenergie», schwärmte die 36-Jährige vorab in der Pressemitteilung. Auf ihrem Instagram-Account warb Egli am 14. April mit einem launigen Video ebenfalls für ihre neue Show-Ausgabe. «Wenn der Cateringplan kommt und Spargel draufsteht», schrieb sie zu dem Clip, in dem sie mit einigen ihrer Gäste vor einem Laptop fiebert und schliesslich in Jubel ausbricht. Dazu kommentierte die einstige «DSDS»-Siegerin: «... manchmal sind es eben die kleinen Dinge im Leben.»

«Die Beatrice Egli Show» feierte im April 2022 ihre Premiere. Sie wird von SWR und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert. Am 19. April 2025 läuft die inzwischen siebte Ausgabe.