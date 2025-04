Beatrice Egli geht 2026 auf grosse Tour. Mit dabei ist auch ein Konzert in der Schweiz – am 10. Oktober 2026 tritt die Schlagersängerin im Hallenstadion in Zürich auf.

1/4 Beatrice Egli gibt 2026 ein grosses Konzert in Zürich. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Darum gehts Beatrice Egli kündigt Tournee durch DACH-Region an

Erste Schweizer Künstlerin mit Solo-Show im Hallenstadion

Konzert am 10. Oktober 2026 vor 13'000 Menschen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Beatrice Egli (36) ist zurück! Die Schlagersängerin aus Pfäffikon SZ hat ihre lang erwartete Tournee «Tanzen – Lachen – Leben» angekündigt. Ab Ende September 2026 tourt sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 10. Oktober 2026 wird sie im Hallenstadion Zürich auftreten.

Besonders den Schweizer Fans dürfte mit der Nachricht ein Stein vom Herzen fallen. Nur gerade zwei Konzerte in ihrem Heimatland hat Beatrice Egli für das Jahr 2025 angekündigt. Man hatte den Anschein, Egli würde der Schweiz mehr und mehr die kalte Schulter zeigen. Jetzt folgt also die Mega-Show im Hallenstadion vor 13'000 Menschen.

Auch für Egli wird es eine Umstellung zu den letzten Konzerten in der Schweiz werden. Zuletzt führte die Schwyzerin ihre Soloshows in der Halle 622 in Zürich, dem KKL in Luzern oder der Stadthalle in Sursee durch. Alle drei Veranstaltungsorte haben deutlich weniger Kapazität als das Hallenstadion.

Erste Schweizer Frau im Hallenstadion

Beatrice Egli schreibt mit dem Hallenstadion-Konzert Musik-Geschichte: Sie wird die erste Schweizer Künstlerin sein, die alleine eine Show im Hallenstadion durchführt. Vor ihr haben das nur einige männliche Kollegen wie Gölä, DJ Bobo oder Gotthard geschafft.

Eglis Fans sind ganz aus dem Häuschen. Bereits nach wenigen Minuten finden sich unter dem Ankündigungsbeitrag zahlreiche Kommentare. «Was für eine schöne Überraschung», freut sich eine Userin. Die Schlagersängerin zum Post: «Lasst uns gemeinsam magische Abende voller Musik, Freude und Glück erleben.»

Der Vorverkauf für das Egli-Konzert im Hallenstadion beginnt am Mittwoch, 9. April, um 10.00 Uhr.