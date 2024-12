1/8 Baschi ist zu Gast in der Eurovisionssendung von Beatrice Egli. In der «Beatrice Egli Show» geben die beiden Baschis Hit «Ehrlich» zum Besten. Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Baschi tritt in der «Beatrice Egli Show» auf und singt im Duett mit Beatrice Egli

Beide starteten ihre Karriere in Castingshows und unterstützen sich gegenseitig

Egli moderiert die internationale Abendshow und ist 2024 «DSDS»-Jurorin

Michel Imhof Teamlead People

Grosser Auftritt für Baschi (38) in der «Beatrice Egli Show» (Samstag, 20.10 Uhr, SRF 1): Der Baselbieter Musiker ist in der sechsten Ausgabe der Eurovisionssendung des Schwyzer Schlagerstars mit dabei. Damit hat auch ein Engagement von Beatrice Egli (36) im September zu tun.

«Beatrice hat mich eigentlich schon für eine frühere Show angefragt», erzählt Baschi im Gespräch mit Blick. «Da hat es aber terminlich nie geklappt. Im Gegensatz zu diesem Mal.» Eglis Wunsch war es, mit Baschi seinen Titel «Ehrlich» zu singen. Cool: Schon an Baschis Konzert zum 20-Jahr-Jubiläum in Gelterkinden BL sangen die beiden das Lied gemeinsam. «Da war es schon ein kleiner Kuhhandel mit diesen Auftritten. Wir unterstützen einander gern.»

Beide starteten mit Castingshows durch

Baschi und Beatrice Egli kennen sich seit Jahren von Veranstaltungen wie Award-Galas. Beide schauen auf eine Vergangenheit in einer Castingshow zurück. Baschi schritt 2003 bei «MusicStar» ins Rampenlicht und wurde Sechster, Beatrice Egli gewann zehn Jahre später «Deutschland sucht den Superstar».

Was Egli seither aufgebaut hat, beeindruckt Baschi. «Was sie macht, ist auf dem höchsten Level. Eine eigene internationale Abendshow zu haben, muss man erst einmal schaffen», meint er. «Und das alles kombiniert sie mit eigenen Konzerten, der Arbeit an neuer Musik und in diesem Jahr noch mit der Jury-Arbeit bei ‹DSDS›. Hut ab!»

Egli schwärmt von Baschi

Eine grosse Schlagervergangenheit hat Baschi allerdings nicht. Wie viele andere Menschen, die in ländlichen Gegenden gross wurden, hörte er an Partys Klassiker wie «Ein Bett im Kornfeld». «Aber in der Familie hörten wir nicht wirklich dieses Genre», so Baschi. Ein grosse Schlager-Liebhaber ist er bis heute nicht. «Allerdings hat sich der Musikstil ja auch sehr gewandelt und ist teilweise kaum vom Pop zu unterscheiden. Das gefällt mir.»

Baschi ist ein geschätzter Kollege von Egli. Schon nach ihrem Überraschungsauftritt an seinem Jubiläumskonzert schwärmte sie über den Baselbieter. «Er verstellt sich nie und bleibt immer authentisch – sowohl als Mensch als auch als Künstler. Seine Texte sind direkt aus dem Leben gegriffen, was ihn für viele Menschen so zugänglich macht», sagte Egli damals zu Blick.

Weitere Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen

Bei so viel Harmonie liegt auch der Gedanke einer weiteren Zusammenarbeit nicht fern. «Vielleicht schafft es unser Duett sogar auf ihr neues Album», meint Baschi augenzwinkernd. Mit dem Schwyzer Schlagerstar hat er eine gute Verbindung, Egli sei zu einer «sehr guten Kollegin» geworden.