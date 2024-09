Ein eigenes Dorffest für Baschi! Seit 20 Jahren ist der «Bring en Hei»-Sänger eine feste Grösse in der Schweizer Musiklandschaft. Seine Heimatgemeinde zeigte sich am Jubiläumskonzert mächtig stolz.

1/13 Baschi macht Gelterkinden BL zur Festhütte. Zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum stellte er ein Open Air in seiner Heimatgemeinde auf die Beine.

20 Jahre ist es her, seit Sebastian Bürgin (38) aus Gelterkinden BL die Bühne der SRF-Castingshow «MusicStar» betrat und als Baschi die Sympathien des Schweizer TV-Publikums für sich gewann. 20 Jahre später schenkt Baschi Gelterkinden zu seinem Bühnenjubiläum ein riesiges Fest. Eine Party, die sich das Baselbiet nicht nehmen lässt!

Bereits auf dem Weg zum Gelände ist die Freude über den Anlass zu spüren. Beim Laden Regiokäse werden Baschi-Schnitten verkauft. «Wir haben mit dem Management abgeklärt, ob das okay ist», sagt Geschäftsführer Thomas Mumenthaler (53). Er freue sich über die grosse Sause für den berühmten Sohn der Gemeinde. «Ich habe damals miterlebt, wie Baschi bei MusicStar war, und habe ihn über die Jahre verfolgt. Hier im Dorf ist das Konzert das Topthema!»

4000 Menschen als Publikum

Gut 4000 Menschen sind bei der grossen Sause mit dabei. Die Tickets fürs Event waren innert kürzester Zeit weg. Dass ihr Sohn so viele Menschen in die Heimatgemeinde bringt, freut auch Mama Monika Bürgin (67): «Vor 20 Jahren hätte ich nie gedacht, dass mal ein Dorffest für meinen Sohn veranstaltet wird. Ich bin überwältigt», sagt sie. «Sonst gibts so einen Rummel nur bei der Fasnacht.»

Rund um den Dorfplatz schreit alles nach Baschi. «Dini treui Hardcore-Crew isch soooo stolz uf dich wie dus durezoge häsch 20 Jahr», steht auf einem Plakat. Am Merchandising-Stand wird ein speziell für den Tag hergestellter Fanschal mit dem Aufdruck «20 Jahre Baschi» und ein Fussball-Trikot im Baschi-Look verkauft.

«Baschi ist genau so gestört wie wir»

Den Schal ergattert hat unter anderem eine Gruppe aus dem Kanton Schwyz, die sich schon kurz nach der Türöffnung einen Platz in der ersten Reihe gesichert hat. Mit dabei: Hildi Suter (44). Sie ist schon seit vielen Jahren Fan des Mundart-Sängers. «Was ihn ausmacht? Das klingt jetzt schlimm, aber er ist genau so gestört wie wir», meint sie und lacht. «Er ist nicht 08/15 und total authentisch. Das mag ich.» Für sie sei der Abend in Gelterkinden BL das «Konzert des Jahres».

Fans bei Baschi-Konzert: «Wir sind seit dem Einlassbeginn hier» ( 01:34 )

Meta Bollinger (82) aus Frenkendorf BL lässt den Abend ruhiger angehen. Sie ist mit einer Freundin zum Anlass gekommen und stimmt sich mit Wein und einem Schnitzelbrot auf einer Festbank auf die Show ein. «So etwas habe ich hier in der Gegend noch nie erlebt», sagt sie. «Aber es ist ja auch unser Baschi National!»

Alana gibt Baschi Ruhe

Und Baschi selbst? Er ist überwältigt vom Fest, das für ihn auf die Beine gestellt wurde. «Mir wird damit ein riesiges Denkmal gesetzt. Das ehrt und rührt mich sehr», sagt er.

Unterstützung erhält er von Frau Alana Netzer (37): «Ich versuche, ihm Ruhe zu geben, obwohl das schwierig ist in den letzten Tagen.» Auch sie sei gerührt vom Fest. Das Konzert verfolgte sie gemeinsam mit ihren Eltern, der Fussball-Legende Günter Netzer (79) und dem ehemaligen Model Elvira Netzer (72) vom Balkon von Baschis Elternhaus.

Konzert mit Beatrice Egli, «Hecht»-Sänger Buck und Dabu Fantastic

Kurz nach 20 Uhr sind alle Blicke schliesslich auf die Bühne gerichtet. Baschi startet den Anlass mit den Liedern «Wenn sLäbe drzwüsche chunt», «Applaus» und «Wenn du das Lied ghörsch». Danach überrascht er seine Heimat mit Spezialgästen wie Schlagerstar Beatrice Egli (37), «Hecht»-Frontmann Stefan Buck (44) und «Dabu Fantastic»-Sänger Dabu Bucher (43). Nach 22 Uhr ging das Konzert mit einem Feuerwerk zu Ende. Baschi sagt «Danke Gelterkinden». Und Gelterkinden sagt sicher auch: «Danke Baschi!»

Fans über Baschi: «Zum einen kann er singen, zum anderen ist er trinkfest» ( 02:53 )