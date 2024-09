Wegbegleiter gratulieren Baschi zum Jubiläum

Baschi begeht sein 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einem grossen Konzert in Gelterkinden. Prominente wie Nina Havel und Luca Hänni gratulieren dem beliebten Musiker und erinnern an gemeinsame Erlebnisse.

Baschi (37) feiert 20 Jahre im Business! Am Samstag steigt in Gelterkinden BL sein grosses Jubiläumskonzert mit vielen Überraschungsgästen. Während seiner Zeit im Showgeschäft lernte der Musiker viele andere bekannte Namen kennen. Diese gratulieren ihm nun zum Meilenstein.

Krokus-Legende Chris von Rohr (72)

«Ich wünsche Baschibär alles Gute auf seinem weiteren Weg. Was immer die Leute sagen – Er ist ein guter, crazy, wilder Vogel und seine Frau ist auch nicht von schlechten Eltern. Also keep rocking – vermehren und geniessen!»

Moderatorin Nina Havel (43)

«Was für ein herziger ‹Sidebolle› du gewesen bist, damals bei MusicStar! Aber hey, du hattest schon dort deinen Kopf. Wenn wir Moderatoren dich etwas fragten, das du doof fandest, hast du uns das fest spüren lassen. Also quasi wie ein Fussballer, der du ja auch bist, der sowieso davon ausgeht, dass ein Sportmoderator doofe Fragen stellt. Aber in der restlichen Zeit hatten wir es ja gut miteinander. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, was du in den letzten zwanzig Jahren alles geschafft hast. Und ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich bei deinen Anfängen dabei war. Ich wünsche dir viel Erfolg für weitere Megahits. Und auch privat alles, alles Liebe.»

Musiker Luca Hänni (29)

«Jetzt gibts dich schon zwanzig Jahre, das ist doch der Wahnsinn. Du machst das super, bist immer sympathisch und gut drauf. Schön, dass es dich gibt. Mach weiter so. Du bist und bleibst unsere Schweizer Rampensau.»

Rapper Stress (47)

«Als ich dich getroffen habe, hätte ich nie gedacht, dass du zwanzig Jahre Karriere machen würdest. Ganz ehrlich, das ist nicht fies gemeint! Du warst einfach ein wilder Siech. Aber ich bin so froh und freue mich riesig für das, was du alles erreicht hast. Wie du auf deinem Kurs geblieben bist. Ich bin sehr stolz auf dich. Mach so weiter für die nächsten zwanzig Jahre. I love you, Bro.»

Partyveranstalter Reto Hanselmann (43)

«20 Jahre Baschi! Wer hätte das gedacht? Das ist einfach grandios, du bist ein absolut geiler Entertainer und natürlich für mich auch ein sehr wertvoller Mensch, weil du mich in wunderschönen Momenten mit deinem Gesang begleitet hast. Sei es an meiner Hochzeit oder an meinem 40. Geburtstag, also an sehr persönlichen Tagen. Ich danke dir vielmals, dass es dich gibt, und wünsche dir alles Liebe und Gute für die nächsten 20 bis 40 oder sogar 50 Jahre!»

Moderatorin Arabella Kiesbauer (55)

«Meine allererste Begegnung mit Baschi werde ich nie vergessen. Damals war ich Jurorin bei MusicStar und er kam das erste Mal auf die Bühne. Es war sein erster Auftritt in der grossen Öffentlichkeit und da hat er einen Song rausgehauen auf Berndeutsch, was ja sehr schwer zu verstehen ist für jemanden, der nicht aus der Schweiz kommt. Er war ein richtig Süsser und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann aber dieser Song, den er mit einer Souveränität auch gleich dargeboten hat. Ich war ganz hin und weg begeistert und das nicht alleine. Toi, toi, toi von mir. Alles Gute!»

Moderator Roman Kilchsperger (54)

«Alles gute zum Zwanzigjährigen! Eigentlich war die Musik ja nur dein Plan B, aber von Gelterkinden war es dann doch bisschen weit bis zur Allianz Arena. Aber hey, alles Gute, ich freue mich riesig für dich. Damals habe ich dir aus dem Ei geholfen und freue mich sehr, dass dein Erfolg so lange andauert.»

Mundartmusiker Bligg (47)

«Baschi, du alter Schlawiner! Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste für dein 20-jähriges Jubiläum. Gott sei Dank gibt es dich. Du bist eines der wichtigsten Puzzleteile im Schweizer Musik-Mosaik. Und ich bin fest der Überzeugung, dass du deine Show rockst. Es ist dein Heimspiel! Du bist ein Original und bleibst ein Original.»

Schlagersängerin Sarah-Jane (38)

«Lieber Baschi, ich als deine Kollegin Sarah-Jane aus dem Oberbaselbiet, Rotenfluh, gratuliere dir ganz, ganz, herzlich zu 20 Jahren Karriere, Musik, Entertainment und allem, was du geschafft hast. Chapeau. Wenn man denkt, wie wir uns kennengelernt haben – ich glaube, das glaub uns niemand. Ich war die Lehrtochter im Coiffeursalon deiner Eltern und wir haben gleichzeitig im Schülerchor gesungen. Schon da sind wir ein wenig aufgefallen – nicht gerade negativ, aber gut. Und wenn uns dort jemand gesagt hätte, dass wir einmal so eine tolle und langlebige Karriere machen dürfen, wir hätten allen den Vogel gezeigt. Ich zeige dir aber nicht den Vogel, sondern wünsche dir alles erdenklich Gute. Auf weitere zwanzig Jahre mit deinen Fans, deinen Freunden und deiner Familie, die dich all diese Jahre unterstützt haben. Und wer weiss: Vielleicht ergibt sich ja irgendwann einmal ein Duett mit uns zwei.»

Blick-TV-Moderator Reto Scherrer (48)

«20 Jahre Bühnenjubiläum, das ist ja sensationell. Weisst du noch, als wir zwei für meine Sendung ‹Achtung, Reto, los!› die scharfen Pouletflügeli gegessen und einen Wettbewerb daraus gemacht haben? Wer kann schärfer essen? Dass du das überlebt hast, das ist eigentlich erstaunlich. Wobei wir es uns ja danach auch gut gehen lassen haben und viel Mineralwasser hinterhergeschüttet haben. Alles Gute von Herzen von mir!»

Musiker Marius Bear (31)

«Happy 20 Jahre! Ich gratuliere von Herzen. Weisst du noch, bei dir im Studio? Als wir übernachtet haben. Auf dem harten Boden habe ich geschlafen, aber wir haben einen super Song geschrieben. Es war eine sehr lange Nacht.»

Das Jubiläumskonzert «Willkommä dähei – 20 Jahre Baschi» in Gelterkinden BL vom 7. September 2024 ist bereits ausverkauft. Blick TV überträgt den Event mit diversen Überraschungsgästen auf Blick.ch ab 19 Uhr live.