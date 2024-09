Am 7. September feiert Baschi in Gelterkinden BL sein 20-Jahr-Jubiläum mit einem ausverkauften Konzert. Musikerin Ladina wird die Fans auf den Event einstimmen. Das Konzert wird live auf Blick TV übertragen.

Am 7. September pilgern Fans von Baschi (37) aus der ganzen Schweiz nach Gelternkinden BL, um mit ihrem Idol seine 20-jährige Karriere zu feiern. Mit dabei ist auch Musikerin Ladina (24) aus Boppelsen ZH, die die rund 4000 Anwesenden auf dem Dorfplatz der Gemeinde auf das Jubiläumskonzert einstimmen wird.

«Für Baschi an diesem speziellen Konzert der Vor-Act zu sein, ist einmalig», sagt die Sängerin, die schon einmal für den ehemaligen Musicstar-Kandidaten ein Konzert eröffnet hatte. Dass sie dabei ist, war die Idee des Baselbieters selbst. «Baschi hat mir eine Sprachnachricht auf Instagram geschickt und fragte mich darin, ob ich dabei sein will. Doch da gab es ein kleines Problem», erzählt Ladina. «Eigentlich wäre ich mit dem Turnverein meiner Gemeinde nach Wien gefahren. Aber für Baschi habe ich das Ganze abgesagt. Wien läuft ja nicht davon.»

Auftritt vor über 20'000 Menschen

Ladina nahm als siebenjährige erstmals Klavierstunden und brachte sich als 16-Jährige das Gitarrenspielen selbst bei. Im März 2022 veröffentlichte sie ihre Debütsingle «Friends». Sie ist beim Plattenlabel Sony Music Entertainment unter Vertrag und hat mittlerweile die zwei EPs «Sweet» und «Bitter» veröffentlicht. «Wir haben meine Songs aufgeteilt. Auf der einen EP sind Titel, die die schönen Seiten des Lebens thematisieren, auf der anderen sind traurigere Songs», erklärt die Musikerin. Im Juni erschien Ladinas aktueller Titel «High Hopes».

In den letzten zwei Jahren stand Ladina auf vielen Bühnen, darunter auch beim Energy Air 2022 in Thun BE vor über 20'000 Menschen. «Das war verrückt. Mein Soundcheck war morgens früh, also war ich den ganzen Tag vor Ort. Und meine Nervosität hat sich den ganzen Tag über vergrössert.» Am Ende sei aber alles sehr schnell gegangen: «Vor dem Auftritt gings in die Maske, dann folgt Einsingen und vor dem Auftritt hat man eigentlich gar keine Zeit mehr, um nervös zu sein. Man steht kurz auf der Bühne und dann ist es schon vorbei. Das war eine Reizüberflutung, die ich erst danach verarbeitet habe. Aber super cool.»

Nervosität mit Baschi hinter den Kulissen

Auch mit Baschi verbindet Ladina eine Geschichte mit Nervosität. Als sie zum ersten Mal ein Konzert für ihn eröffnete, Anfang November 2023 in Mels SG, bemerkte sie sein Muffensausen. «Eigentlich ist er sehr lustig und humorvoll. Aber dort war er nervöser als ich vor dem Konzert. Das hat mich erstaunt», sagt die junge Musikerin.

Kurz vor dem Auftritt habe er sie gefragt: «Wieso machen wir das hier überhaupt, Ladina?» Ladina: «Meine Antwort war: ‹Weil wir es Lieben!› Darauf sagte er zu mir: ‹Ah ja, stimmt!› Das war witzig.»

Das Jubiläumskonzert «Willkommä dähei – 20 Jahre Baschi» in Gelterkinden BL vom 7. September 2024 ist bereits ausverkauft. Blick TV überträgt den Event mit diversen Überraschungsgästen auf Blick.ch ab 19 Uhr live.