1/7 Baschi besuchte an seinem 38. Geburtstag das Gelände seines Jubiläumskonzerts in Gelterkinden BL.

So ein grosses Geburtstagsgeschenk hat er noch nie bekommen: Baschi besuchte am Freitag, 6. September, an seinem 38. Geburtstag, den Dorfplatz seiner Heimatgemeinde Gelterkinden BL. Dort wurde die riesige Bühne aufgebaut, auf der der ehemalige «MusicStar»-Teilnehmer am Samstagabend sein grosses Jubiläumskonzert zur 20-jährigen Karriere geben wird. Die Baselbieter Gemeinde wird zur Baschi-City.

«Ich bin überwältigt und sprachlos, wenn ich das hier sehe. Und das, obwohl der Platz noch leer ist», sagt Baschi beim Rundgang über das Gelände. Zu sehen, wie alles seine Form annimmt, berührt den «Bring en Hei»-Sänger. «Es wurde unglaubliche Arbeit geleistet. Mir wird hier ein kleines Denkmal gemacht mit dem Konzert. Ich habe noch nie so viele Leute für einen meiner Auftritte arbeiten gesehen. Das ist gigantisch.»

Dorfkern in Gelterkinden BL gesperrt

Schon am Freitag wurde der Dorfkern von Gelterkinden BL für den Verkehr gesperrt. Dort starteten die Aufbauarbeiten für das Open Air des berühmten Gemeindesohns. 4000 Menschen werden am Samstagabend den Künstler feiern, Tickets für den Event waren in kürzester Zeit vergriffen.

Das Wetter spielt den Prognosen nach mit. «Petrus ist ein Baschi-Fan», witzelt der Musiker. Jetzt muss nur noch Baschis Stimme voll da sein. «Ich war die letzten Tage am kränkeln», erzählt Baschi. «Es ist alles ein bisschen auf mich eingeprasselt: Alle Emotionen, der Druck und dann die Erkältung. Aber es ist alles im grünen Bereich. Der Salbeitee hilft, dass ich fit bin am grossen Fest.»

Geburtstag wird am Samstag nachgefeiert

Heisst auch: Die grosse Geburtstagsfeier wird auf den Samstag verschoben, Baschi konzentriert sich auf das Mega-Konzert. «Ein Cüpli zum Anstossen gibt es aber schon», sagt er. «Doch ich will früh ins Bett, damit ich morgen den Tag in vollen Zügen geniessen kann.»

Neben grosser Vorfreude schwinge aber auch Nervosität mit. «Wir haben eine grosse Show auf die Beine gestellt und diverse Abläufe, die klappen müssen. Beispielsweise kommen die Überraschungsgäste teils knapp aus anderen Kantonen oder sogar aus dem Ausland an», verrät Baschi, ohne dabei aber die Namen der Acts zu nennen. «Es gibt also genügend Dinge, die in die Hose gehen können. Ich bin aber locker genug, um solche Momente gut zu überspielen. Spontan zu reagieren, ist eine meiner Stärken.».

Trotz der Unsicherheiten blickt Baschi mit viel Vorfreude auf den Samstagabend. «Ich habe wunderschöne Rückmeldungen zum Konzert und meinem Jubiläum bekommen», sagt er. «Darum bin ich mir sicher: Wir werden eine supergeile Zeit haben am Samstag! Das wird einmalig.»

Blick TV überträgt das Jubiläumskonzert «Willkommä dähei – 20 Jahre Baschi» am Samstagabend ab 19 Uhr live auf Blick.ch.

