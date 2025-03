Beatrice Egli verschmäht die Schweiz

Nur zwei Auftritte absolviert Beatrice Egli dieses Jahr in der Schweiz und spielt lieber in Deutschland und Österreich. Was sind die Gründe dafür? Die Schweizer Schlager-Bookerin Jasmine Ehrensberger-Silberberger klärt auf.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

«Beatrice Egli zeigt Schweizer Fans die kalte Schulter», titelte Blick und spielte damit auf die wenigen Konzerte an, welche die Schlager-Queen dieses Jahr in der Schweiz spielt. Gerade einmal zwei Open Airs beehrt sie 2025, den Rest der Auftritte absolviert sie ennet der Landesgrenze. Glücklich macht Beatrice Egli (36) ihre Schweizer Fans damit nicht – es gebe aber gute Gründe, warum sie sich so rarmache, sagt Schlager-Expertin Jasmine Silberberger (39), die Egli bereits mehrfach für Konzerte und Events gebucht hat.

«Die Schweiz bietet Schlagerstars nicht so viele grosse Veranstaltungen wie Deutschland oder Österreich», sagt Jasmine Silberberger zu Blick. Wenn sie «gross» sagt, meint sie die Bühne und die Anzahl Fans – sie spricht aber auch vom Budget der Veranstalter. Denn das sollte besser auch gross sein, wenn man Beatrice Egli bucht. Die Höhe der Gage ist Geheimsache, die «Südostschweiz» spekulierte aber bereits vor zehn Jahren, dass Beatrice Egli pro halbe Stunde Musizieren 25'000 Franken in Rechnung stelle. Jasmine Silberberger kann und will dazu nichts sagen. «Über das, was in den Künstlerverträgen steht, sprechen wir nicht.» Was aber klar ist: Beatrice Egli ist mittlerweile in der Schlager-Szene eine so grosse Nummer, dass viele Schweizer Veranstalter sie sich nicht mehr leisten können.

«Beatrice Egli kann es nicht immer allen recht machen»

Geld muss aber nicht der einzige Grund für ihre häufigen Schweizer Bühnenabsenzen sein, sagt Silberberger. «Vielleicht heckt Beatrice gerade neue, grossen Projekten aus oder plant ihre Tour und hat darum keine Zeit, um aufzutreten», lautet ihre These. Mit Ablehnung oder gar Arroganz gegenüber ihrer Heimat habe es nichts zu tun. «Ich kenne Beatrice Egli seit ihren Anfängen und die Zusammenarbeit mit ihr war immer sehr angenehm», sagt die Expertin.

Bei einem Schlagerstar ihres Kalibers müsse man verstehen, dass der Terminkalender immer übervoll sei. Geschäftliche Termine und Privatleben gelte es genauesten zu planen, wobei immer wieder etwas auf der Strecke bleibe. Auch der Tag von Beatrice Egli hat nur 24 Stunden. Das Resümee von Expertin Jasmine Silberberger: «Man kann es nicht immer allen recht machen.»