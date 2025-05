Am Freitagabend hätte Christina Hänni in der Finalshow von Let's Dance auftreten sollen. Allerdings fiel die Profitänzerin überraschend aus: Christina Hänni musste notfallmässig ins Spital.

1/6 Am Freitagabend hätten Christina Hänni und Osan Yaran ein letztes Mal zusammen tanzen sollen. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Christina Hänni fehlte überraschend beim «Let's Dance»-Finale

Die Profitänzerin war stattdessen notfallmässig im Spital

Auf Instagram klärt sie ihre Fans über ihr Fehlen auf

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Im «Let's Dance»-Finale am Freitagabend kam es mitten in der Sendung zu einem Schockmoment. Kurz bevor die ausgeschiedenen Paare ein letztes Mal ihren besten Tanz hätten präsentieren sollen, verkündete Moderator Daniel Hartwich (46) überraschend, dass Christina Hänni (35) im Spital liege. Die Profitänzerin, die mit ihrem Partner Osan Yaran (38) in der ersten Show aus der Sendung geflogen ist, hätte eigentlich ein letztes Mal über das Parkett wirbeln sollen. Der Grund für ihren plötzlichen Spitalaufenthalt war zunächst nicht bekannt.

Auf Instagram klärte Christina Hänni schliesslich ihre besorgten Fans auf. In einer Story postet sie: «Ich hatte einen allergischen Schock, aber möchte euch allen Entwarnung geben!», schreibt es sie zu einem Bild, das ihren Unterarm mit einem fiesen Ausschlag zeigt. Die grossartige ärztliche Versorgung bei «Let's Dance» habe Schlimmeres vermieden und es gehe ihr inzwischen wieder besser. Weiter heisst es: «Ihr wolltet mein Gesicht aber nicht sehen. Es ging alles ganz schnell.» Was ihre allergische Reaktion ausgelöst hatte, ist nicht bekannt.

Bei ihren Kollegen und vor allem bei ihrem Tanzpartner und Komiker Osan Yaran entschuldigt sie sich für ihr Fehlen: «Ich denke an all meine Kollegen. Ich hätte so gerne getanzt» und: «Lieber Osan, sorry, dass es unser letzter Tanz nicht in die Show geschafft hat. Ich möchte mich von Herzen für die Reise mit dir bedanken und wünsche dir nur das Allerbeste!» Das Tanzbein schwingen durfte der deutsche Komiker dann trotzdem, nachdem Profitänzerin Marta Arndt (35) eingesprungen war.

Ein letzter Tanz für Christina Hänni

Tatsächlich flimmerte Christina Hänni in der 18. Staffel der beliebten Tanzshow nur selten über die TV-Bildschirme. Ganz ausgetanzt hat es sich für die Frau von Luca Hänni (30) aber zum Glück nicht: Am kommenden Freitag findet die «Let's Dance»-Profi-Challenge statt, wo sie zusammen mit Sergiu Maruster (32) eine der zugelosten Emotionen vertanzen wird. Ein letzter Tanz, den Christina Hänni nach den letzten turbulenten Wochen hoffentlich in vollen Zügen geniessen kann.

