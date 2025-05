Am Samstag trat Luca Hänni beim ESC in Basel als Show Act auf. Seine Ehefrau Christina verfolgte die Performance währenddessen vom heimischen Sofa aus – gemeinsam mit ihrer Tochter. Jetzt äussert sich die Tänzerin zum Auftritt ihres Gatten.

1/6 Luca Hänni war die vergangene Woche für den ESC im Einsatz. Foto: Daniel Künzli

Darum gehts Luca Hänni trat beim ESC 2025 auf, Christina Hänni verfolgte stolz

Christina betont, wie toll Luca ist und wie Fans begeistert waren

Trotz ESC-Verpflichtungen organisiert Familie Zeit für einjährige Tochter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

2019 vertrat Luca Hänni (30) die Schweiz beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv mit dem Song «She got me». Im grossen ESC-Finale am vergangenen Samstag durfte er diesen Auftritt noch einmal aufleben lassen und war Teil der Show Acts.

Seine Ehefrau Christina Hänni (35) sass währenddessen daheim auf dem Sofa und verfolgte nicht nur den ESC, sondern vor allem natürlich die Performance ihres Göttergatten live im Fernsehen mit. «Ich bin so unglaublich stolz auf Luca», verrät die Tänzerin einen Tag später auf Instagram.

Christina ist Lucas grösster Fan

Sie habe bis spät in die Nacht noch Nachrichten von Fans bekommen, die von Luca Hännis Auftritt begeistert waren. «Ich freue mich so sehr, dass die Leute sehen, wie toll Luca ist», sagt sie und betont, dass sie das «ja eh schon» wisse.

Der ESC habe in letzter Zeit sehr viel Raum im Privatleben der kleinen Familie eingenommen, gesteht Christina Hänni, weshalb das Paar «alles auf höchstem Level» organisieren musste, damit auch noch genug Zeit für die gemeinsame Tochter bleibt.

Letztere meldet sich in Christina Hännis Video ebenfalls vermehrt zu Wort – zugegebenermassen noch etwas undeutlich, immerhin ist sie noch kein Jahr alt. Trotz allem würden sie das aber alles gestemmt bekommen, sagt Christina Hänni. «Deswegen bin ich extrem stolz, dass wir das hinkriegen. Nicht nur er als Künstler, sondern wir als Familie», so die Deutsche abschliessend.

Nur einen Tag nach seinem ESC-Auftritt war Luca Hänni schon bei seinem nächsten Engagement und trat im «ZDF Fernsehgarten» in Köln auf. Mit dabei waren auch Remo Forrer (23), Linda Fäh (37) und Pegasus.