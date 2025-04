Mit einem Baby kommen neue Herausforderungen in den Alltag. Das haben Luca und Christina Hänni inzwischen auch schon gemerkt. Vor allem beim Spaziergang im Wald wurden Christinas Nerven strapaziert. Diesmal aber nicht vom Baby, sondern von Ehemann Luca Hänni.

«Du bist so gemein!»

«Du bist so gemein!»

1/5 Eigentlich sind Christina und Luca Hänni ein Herz und eine Seele. Foto: Instagram/christina.haenni

Darum gehts Luca und Christina Hänni machen Spaziergang mit Baby im Wald

Christina kämpft mit Kinderwagen über Wurzeln, Luca filmt amüsiert

Das Ehepaar wurde im vergangenen Sommer Eltern einer Tochter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Ein Spaziergang bei schönstem Wetter, die Natur geniessen und die Waldluft schnuppern. Das hatten Luca (30) und Christina Hänni (35) kürzlich eigentlich vor.

Vergangenen Sommer sind die beiden zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter geworden und seitdem geht es im Alltag rund. Immer wieder gibt das Ehepaar Einblicke in das Leben mit Baby. Auch in die Herausforderungen, die so ein kleines Wesen mit sich bringt.

Die Natur erschwert den Spaziergang

Beim gemütlichen Spazieren war es aber vorerst einmal nicht das Baby, das Christina Hänni an ihre Grenzen brachte, sondern der Waldboden. Denn schon so können Wurzeln auf dem Weg zu Stolperfallen werden. Noch mal schwieriger wird es, wenn man mit dem Kinderwagen über diese fahren will – und das Kind im Wagen selig schlafen soll.

Luca Hänni läuft voraus und filmt fröhlich den kleinen Familienspaziergang. «Heute sind wir off Road unterwegs. Am Steuer Wurzel-Profi Christina Hänni», schreibt er in seiner Insta-Story dazu.

Besagter Wurzel-Profi ist aber alles andere als begeistert vom Verhalten ihres Göttergatten, während sie angestrengt versucht, über die Wurzeln zu fahren. «Pssst, sie schläft!», hört man Luca Hänni hinter der Kamera mahnen. «Jetzt hilf mir doch bitte mal», kommt es von der verzweifelten Christina Hänni zurück. Doch nichts da. «Nee, da musst du jetzt alleine durch», meint der Sänger. Just in dem Moment überwindet die Tänzerin endlich das Hindernis und läuft genervt auf ihren Ehemann zu. «Du bist so gemein», tadelt sie ihn, bevor das Video vorbei ist. Ein Lachen kann sie sich dann aber doch nicht ganz verkneifen, weil die Situation letztlich auch gar nicht so ernst war.

Was sich liebt, das neckt sich

Ein bisschen necken darf man sich in einer Beziehung ja. Und vielleicht war es ja Christina Hännis Idee, genau diesen Waldweg zu gehen, weshalb Luca möglicherweise dachte, dass sie es sich selbst eingebrockt hat. Natürlich hätte er ihr helfen können, statt zu nur frech zu filmen. Fürs nächste Mal, liebe Christina: Statt den Kinderwagen vorwärts über die Wurzeln schieben zu wollen, einfach rückwärts ziehen. Klappt besser und man ist nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Und für dich lieber Luca: Zur Not das nächste Mal doch kurz mit anpacken und der Ehefrau aus der Patsche helfen.