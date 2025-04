Kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen zum Frühling durch, zieht es die Menschen nach draussen. Auch Christina Hänni und ihr Mann Luca Hänni waren am Wochenende am See und tankten Sonne. Jetzt kämpft Christina mit den Folgen und warnt ihre Fans eindringlich.

1/6 Christina Hänni genoss am Wochenende mit ihrem Mann Luca Hänni und der gemeinsamen Tochter das schöne Wetter. Foto: Screenshot Instagram

Darum gehts Christina Hänni hat es mit dem Sonnenbaden übertrieben

Sie warnt Fans vor zu viel Sonne und empfiehlt UV-Schutz

König Felipe von Spanien hatte kürzlich auch einen Sonnenbrand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Wie viele von uns zog es am Wochenende auch Christina (35) und Luca Hänni (30) nach draussen an die Sonne. Das Paar machte sich mit ihrer kleinen Tochter auf den Weg an den See, um die Sonnenstrahlen zu geniessen.

Dabei meinte es Christina Hänni etwas zu gut mit dem Vitamin-D-Tanken, denn sie holte sich prompt einen Sonnenbrand im Gesicht, wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte. «Ich habe nicht gedacht, dass ich von dem bisschen in der Sonne liegen so einen Sonnenbrand bekommen», gibt die Profitänzerin zu.

«Meine Haut ist super, super empfindlich»

Ihre Haut sei «super, super empfindlich», verrät sie – auch wenn das vielen wegen Christinas dunklen Augen und dunklen Haaren nicht bewusst sei. Sie hat aber offensichtlich ihre Lektion gelernt und rät: «Immer UV-Schutz benutzen und nicht zu viel in der Sonne aufhalten, sondern eher im Schatten.» Eine Weisheit, an die sie sich am Wochenende lieber selbst gehalten hätte. Ob sie zu wenig oder gar keinen Sonnenschutz im Gesicht hatte, verrät die Deutsche nicht. Aber sie warnt ihre Fans eindringlich davor, es ihr nachzumachen. «Leute, Leute – macht das nicht! Das ist gar nicht gut.»

Geeigneter Sonnenschutz für jeden Hauttyp «Man sollte einen Sonnenschutz anwenden, der auf den eigenen Hauttyp – ob nun trockene, normale oder Mischhaut – abgestimmt ist», meint Dermatologin Kurzidem. Sie nennt folgende Grundsätze: Mischhaut: ölfreier und nicht komedogener Sonnenschutz

ölfreier und nicht komedogener Sonnenschutz empfindliche Haut oder Neurodermitis: keine Duftstoffe, Parabene und kein Alkohol

keine Duftstoffe, Parabene und kein Alkohol Kinder: mind. LSF 50

mind. LSF 50 Personen, die zu Vorstufen von weissem Hautkrebs neigen: Sonnenschutzmittel mit DNS-Reparaturmechanismen (diese reduzieren signifikant das Neuauftreten von Hautkrebs-Vorstufen) «Man sollte einen Sonnenschutz anwenden, der auf den eigenen Hauttyp – ob nun trockene, normale oder Mischhaut – abgestimmt ist», meint Dermatologin Kurzidem. Sie nennt folgende Grundsätze: Mischhaut: ölfreier und nicht komedogener Sonnenschutz

ölfreier und nicht komedogener Sonnenschutz empfindliche Haut oder Neurodermitis: keine Duftstoffe, Parabene und kein Alkohol

keine Duftstoffe, Parabene und kein Alkohol Kinder: mind. LSF 50

mind. LSF 50 Personen, die zu Vorstufen von weissem Hautkrebs neigen: Sonnenschutzmittel mit DNS-Reparaturmechanismen (diese reduzieren signifikant das Neuauftreten von Hautkrebs-Vorstufen) Mehr

Auch vor einem König macht ein Sonnenbrand nicht Halt

Christina Hänni ist mit ihrem sonnigen Missgeschick nicht allein. Auch König Felipe von Spanien (57) musste kürzlich mit hochrotem Kopf vor Publikum auftreten. Der Monarch hatte es beim Skifahren mit dem Sonnetanken übertrieben und zeigte seine glühend-roten Wangen. Er sprach das Thema aber auch direkt an – ebenso wie Christina Hänni – und nahm es mit Humor.

Und auch die Freundin von Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (35) hat sich einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Ihr Liebster macht sich direkt über sie lustig und sagt: «Ich bin hier in der Küche am Tomaten schneiden gewesen und dann ist Alina in die Küche gekommen und ich hätte ihr fast ins Gesicht geschnitten!» Kurz darauf zeigt er ihren hochroten Kopf und kommentiert: «30 Jahre alt, aber ist nicht auf die Idee gekommen, dass sie sich eincremen muss!» Alina (30) nimmt die ganze Sache mit Humor.