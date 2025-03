Mal ist sie ihren Fans zu dick, dann zu dünn. Daher packt Christina Hänni heikle Themen rund um ihre Figur gern mal in eine Instagramstory, die nach 24 Stunden verschwindet, inklusive der Kommentare.

17 Kilo abgenommen durch Sport und gesunde Ernährung seit Juni

Profitänzerin Christina Hänni (35) ist im regen Austausch mit ihrer Instagram-Community, die aus 382'000 Followern besteht. Da sich die Gattin des Berner Sängers Luca Hänni (30) gern offen und ehrlich auf Fanfragen antwortet und auf Beleidigungen reagiert, packt sie gewisses in Storys, die nach 24 Stunden verschwinden, inklusive der Kommentare.

Wie die vom Montag, in der sie die Frage beantwortete, wie viel sie seit der Geburt ihrer Tochter im Juni letzten Jahres abgenommen hat. Es sind 17 Kilo. Gelungen sei ihr das durch Sport und gesunde Ernährung. Dazu sagt sie: «Zahlen sind eigentlich unwichtig. Aber ich bin schon stolz auf mich und fühle mich gerade sexy.» Letztes Jahr verriet sie, während der Schwangerschaft genau so viel zugenommen zu haben. Entsprechend sei sie nun «fast da angekommen, wo ich hin möchte».

Bald werde sie aussehen wie ein Model

Dem «Let's Dance»-Star sei dabei wichtig zu erwähnen: «Bitte nehmt mich aber nicht zu ernst. Ich mache das hier auch nur für mich selbst.» Sie habe lediglich Freude an ihrem neuen Körpergefühl. Nicht mehr und nicht weniger. Christina Hänni nimmt die ganze Thematik rund um ihre Figur, wofür sie als TV-Tänzerin wohl oder übel im Fokus steht, gelassen. Daher legt sie noch einen darauf und sagt, dass sie bis zur Profichallenge wie ein Model aussehen werde. Ihre Fans lässt sie wissen, dass sie mit dem Turniertanz abgeschlossen hat und bald wieder in der RTL-Tanzshow zu sehen sein wird. Dies, nachdem sie Ende Februar an der Seite des Komikers Osan Yaran (38) als Erste ausgeschieden ist.