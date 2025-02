Luca Hänni ist ein wahrer Multitasker. Zwischen dem Kochen für sein Baby komponiert er neue Songs. «Since We Met» erscheint am 7. Februar. Wie er sein Leben meistert, während Gattin Christina Hänni für die RTL-Show «Let's Dance» am Proben ist, erzählt er Blick.

Auf einen Blick Luca Hänni geniesst Vaterschaft und treibt seine Musikkarriere voran

Hänni moderiert ZDF-Sendung und freut sich auf den ESC in Basel

Wer ein Baby hat, weiss, die Liebe ist grenzenlos, die Nächte sind kurz. Dies erlebt auch der Berner Sänger Luca Hänni (30). Dass er auch am Donnerstag um fünf Uhr morgens aufgestanden ist, sieht man ihm aber nicht an. Bestens gelaunt ist er auf Promotour für seine neue Single «Since We Met», die am 7. Februar erscheint. Dies macht er, während seiner Papizeit. Seine Ehefrau, Profitänzerin Christina Hänni (34) ist in Köln (D) am Proben für die RTL-Show «Let's Dance», die am 21. Februar startet. Vor fünf Jahren tanzte Hänni da mit ihr. Mittlerweile lebt das Paar in Thun BE und hat eine sieben Monate alte Tochter.

«Unser Leben entspricht uns beiden total», so Luca Hänni gegenüber Blick. «Wir sind auf Augenhöhe, unterstützen uns in unseren Karrieren, mit der Kleinen und im Haushalt.» Die Zeit mit seinem Baby geniesst er sehr. «Meine Kleine hat mich effizienter gemacht. Ich bin superschnell im Wickeln, frisch kochen und schöppelen. Aktuell läuft alles perfekt. Mit Christina machen wir Facetime, und bald kommt sie wieder eine Woche nach Hause.» Luca Hänni hat vor, alle zwei Wochen mit der Kleinen, deren Namen das Paar noch geheim hält, nach Köln zu reisen.

Luca Hänni moderiert ZDF-Show

Und auf jeden Fall will er Mitte Mai am ESC in Basel dabei sein. Aktuell sei alles in Planung. Konkret steht für ihn ein Novum an. Am 14. März wird Luca Hänni die ZDF-Sendung «Dein Song» moderieren. «Es wird mega. Da es in Köln stattfindet, nehme ich mit Christina und meiner Mutter für eine Woche eine Wohnung. Unsere Kleine ist natürlich auch dabei. Ich bin für unser Leben, das zwischen Bodenständigkeit und so viel Kreativität wechselt, unendlich dankbar.»

Diese Dankbarkeit möchte er auch in seinem neuen Song «Since We Met» zum Ausdruck bringen. «Seit dreizehn Jahren darf ich Musik machen. Sie lässt mich strahlen und verzweifeln, ich liebe sie, ich hasse sie, fühle mich von und mit ihr getragen. Die meisten wissen, was ich meine. Es gibt Lieder, die spenden Trost, beflügeln, man fühlt sich durch sie verstanden. Dieses Auf und Ab habe ich in meinen Song verpackt.»

Sein letzter Song «Love Me Better» ist bei den Schweizer Airplay Charts immer noch auf Platz vier. Ein Platz hinter Lady Gaga (38), einen vor David Guetta (57). Auf seiner Erfolgswelle will er weitersurfen, dazwischen für seine Tochter kochen und sie trösten, wenn Tränchen während des Zahnens fliessen. «Ich liebe es, Vater, Ehemann und Musiker zu sein. Christina und ich geniessen, was wir haben. Ein wundervolles Kind und das Glück, eine gesunde, wilde Familie zu sein.»