So handeln sie Kind und Karriere: Während Christina Hänni ab dem 21. Februar in der erfolgreichen RTL-Tanzshow wieder als Profitänzerin auftritt, schaut Musiker Luca Hänni auf die gemeinsame Tochter.

1/7 Die deutsche Profitänzerin Christina Luft und der Berner Musiker Luca Hänni lernten sich im Frühling 2020 in der erfolgreichen RTL-Show «Let’s Dance» kennen. Zusammen tanzten sie sich auf den dritten Platz. Nach dem Ende der Produktion verliebten sie sich. Foto: imago images/STAR-MEDIA

Auf einen Blick Christina Hänni kehrt zu «Let's Dance» zurück. Ehemann Luca unterstützt sie

Sie lernten sich bei der RTL-Tanzshow kennen, heirateten und bekamen eine Tochter

Hänni startet ihre siebte Staffel im neunten Jahr des Tanzwettbewerbs

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Profitänzerin Christina Hänni (33) kehrt nach ihrer Babypause wieder auf das Parkett der beliebten RTL-Show «Let’s Dance» vor ein Millionenpublikum zurück. «Ich habe mich geehrt gefühlt, dass ich wieder gefragt wurde. Es ist nicht selbstverständlich, nach dem Aussetzen wieder dabei sein zu dürfen», sagt sie und schwärmt: «Let’s Dance ist mein Zuhause, meine Familie. Ich werde am 21. Februar meine siebte Staffel im neunten Jahr des beliebten Tanzwettbewerbs antreten. Es fühlt sich für mich an, als hätte ich ein geliebtes Familienmitglied lange nicht gesehen.» Da sie nun mit ihrer sieben Monate alten Tochter einen kleinen Fan im Hintergrund habe, werde sie «doppelt Gas» geben.

Für die deutsche Tänzerin ist ihr TV-Comeback mit vielen Emotionen verbunden. Im Frühling 2020 lernte sie, damals noch als Christina Luft, bei «Let’s Dance» den Berner Musiker Luca Hänni (30) kennen. Gemeinsam tanzten sie sich auf den dritten Platz und verliebten sich nach dem Ende der Show. Im Sommer 2023 folgte ihre Traumhochzeit im Piemont in Italien. Im Juni 2024 kam ihre Tochter zur Welt. Weder ihren Namen noch das genaue Geburtsdatum hat das Paar öffentlich bekannt gegeben, dies nach eigenen Angaben zum Schutz ihrer Kleinen.

Spannende Premiere für die junge Familie

Als Ehepaar haben die beiden erfolgreichen Menschen auch gemeinsame Projekte, wie ihren Podcast «Don’t Worry Be Hänni» und in den letzten zwei Jahren eine gemeinsam moderierte Show in «Das Zelt». Er veröffentlicht am 7. Februar seine neue Single, sie steckt dann bereits in den Tanzproben. Damit dies alles aufgeht, unterstützt er sie. «Luca hält mir mit unserem Baby den Rücken frei. Er wird sich vorwiegend um unsere Tochter kümmern», sagt Christina Hänni. «Die beiden werden mich natürlich auch besuchen kommen, damit wir gemeinsame Zeit als Familie haben. Wie das alles funktionieren wird, werden wir sehen, es ist für uns eine spannende Premiere.»

Für die nächsten Monate heisst es also pendeln zwischen ihrem Zuhause in Thun BE und Köln (D). Da wird sie vier Tage pro Woche sein, auch für die beliebten Liveshows, die jeweils freitags ausgestrahlt werden. Und auch am Trainingsort ihres Promipartners wird sie sein – allerdings erfährt sie erst in der Kennenlernshow, wer das sein wird.

Distanz zu ihrer Tochter macht Hänni Sorgen

Die räumliche Trennung von ihrer Tochter bereitet der Tänzerin Kopfzerbrechen. «Ich war noch keine Nacht ohne sie, das wird für uns alle eine neue Herausforderung. Nun kommt Lucas Papi-Tochter-Zeit.»

Sie sei dankbar für die Unterstützung ihres Gatten. «Natürlich ist es für mich selbstverständlich, dass man sich unterstützt. Luca ist mein Motivator, bekocht mich und kümmert sich um die Kleine, wenn ich mal mit den Tanzschuhen im Gym bin», sagt sie mit einem Lachen.