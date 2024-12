1/7 Auf der Sonnenseite des Lebens: Luca Hänni wurde 2024 Vater einer Tochter. Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick Luca Hänni blickt auf aufregendes Jahr zurück: Vaterschaft und 30. Geburtstag

Stressbedingte Migräne und Tinnitus-Attacke im Sommer war sein persönlicher Tiefpunkt

Michel Imhof Teamlead People

Ein aufregendes Jahr geht für Popstar Luca Hänni zu Ende. Er feierte nicht nur seinen 30. Geburtstag, er wurde auch Papi von einem kleinen Mädchen und erfüllte sich damit gemeinsam mit Ehefrau Christina Hänni (34) einen lang gehegten Lebenstraum. Blick sprach mit dem Sänger über das vergangene Jahr und darüber, was ihn 2025 erwartet.

Luca Hänni über ...

... den schönsten Moment 2024

«Das war natürlich der Moment der Geburt meiner Tochter. Das war schon ein Meilenstein. Und es wird immer schöner. Man wird älter, man findet sich immer mehr ins Eltern-Sein rein. Zugegeben: Viele Vorstellungen über das Leben als Papi machte ich mir gar nicht. Oder zumindest nicht über die Situation mit dem Baby. Ich dachte vielmehr an gemeinsame Unternehmungen, wenn das Kind so drei, vier, fünf oder sechs Jahre alt ist. Ich habe mir gar nicht grosse Gedanken gemacht, dass mit einem Baby alles vor allem zu Hause passiert.»

0:32 Baby-Video entzückt Fans: So tanzt Luca Hänni seine Tochter in den Schlaf

... die grösste Herausforderung als Papi

«Es ist für mich sehr schwierig, mein Zeitmanagement im Griff zu haben. Mein Alltag hat sich durch das Kind total verändert und weil ich selbständig bin, muss ich mir genaue Zeitfenster einplanen, in denen ich arbeite. Früher habe ich jede freie Minute für die Arbeit genutzt. Das musste ich mir nun abgewöhnen.»

... kurze Nächte

«Die kurzen Nächte hatte ich schon vor der Geburt meiner Tochter. Jetzt ist es aber so, dass ich nach einer Show um 1 nach Hause komme und das Baby um viertel vor sechs schon wieder aufsteht. Ich übernehme dann meist die Frühschicht, weil Christina dann später auf die Kleine schaut.»

1:31 Hännis zeigen Kinderzimmer: «Wir finden, es ist voll süss geworden»

... den 2024 erschaffenen Podcast «Don't Worry Be Hänni» mit Christina

«Oh Gott, da sind wir jetzt auch schon bei 40 Folgen. Und es fägt immer noch! Es ist schon ein bisschen Arbeit, aber ich werde auch sehr viel angesprochen auf die aufgenommenen Gespräche. Letztes Mal beispielsweise bei der Zahnreinigung. Also an den unmöglichsten Orten. Die Rückmeldungen sind immer gut, und ich mag es, dass wir mit dem Podcast den Leuten einen Einblick in unser Leben geben können. Auch ich höre sehr gerne Podcasts. Beispielsweise den True-Crime-Podcast ‹Zeit Verbrechen› und ‹Gemischtes Hack› von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt.»

... den 30. Geburtstag

«Das war jetzt kein Riesenfest, ich war vor meinem Geburtstag mit Freunden Wellnessen. Das war wirklich schön. An meinem Geburtstag selbst sind wir nach Hause gefahren, dann gabs ein gemütliches Znacht zu Hause. Wild war die Feier also nicht, im Gegenteil.»

... den Tiefpunkt von 2024

«Im Sommer hatte ich stressbedingt eine schlimme Migräne- und Tinnitus-Attacke. Das war eine grosse Belastung für mich. Ich bin da sogar ins Spital gefahren. Heute ist es besser, das ging wieder weg. Kurzfristig habe ich einige Dinge in meinem Alltag geändert, aber langfristig muss ich sicher daran arbeiten, dass es mir nicht zu viel wird mit dem Stress.»

... seine Silvesterpläne

«Oh je, das wird nichts Besonderes. Wir haben wohl keine Lust, bis 12 wach zu bleiben. Die Kleine geht um 7 Uhr ins Bett. Und dann will sie ab 10 Uhr alle zwei Stunden essen. Wahrscheinlich essen Christina und ich auch etwas Feines und gehen dann um 9 oder 10 Uhr ins Bett. Weihnachten ist mir wichtiger als Silvester. Das feiern wir dreimal. Da habe ich auch genug gegessen, darum brauchts keinen grossen Silvesterschmaus.»

... seine neuen Ziele

«Mit der Geburt meiner Tochter habe ich mir den grossen Lebenstraum der eigenen Familie erfüllt. Wie unsere weitere Familienplanung aussieht, haben wir noch nicht vollends geklärt. Beruflich arbeite ich auf eine grosse Show zum 15-Jahr-Jubiläum im Jahr 2027 hin.»

... den Eurovision Song Contest 2025 in Basel

«Ob ich am ESC in Basel auf irgendeine Weise involviert bin, weiss ich aktuell noch nicht. Freuen würde ich mich natürlich! Zudem bin ich sehr gespannt, wie die Schweiz das organisiert und wie unser Land in der Sendung präsentiert wird. Es ist schon verrückt, in welcher kurzen Zeit sie alles in die Wege leiten müssen. Und es ist schön zu sehen, wie der ESC hierzulande wieder so ein grosses Thema ist. Ich habe ihn zwar nicht gewonnen, aber 2019 die aktuelle Erfolgswelle der Schweiz ins Rollen gebracht. Schön, Teil dieser Geschichte zu sein.»

... seine Pläne für 2025

«Beruflich gibts eine Tour mit einer neuen Live-Show und auch neue Musik habe ich in petto. Und nächstes Jahr probiere ich etwas ganz Neues aus, was ich noch nie getan habe. Da kann ich aber noch nicht mehr verraten. Privat freue ich mich am meisten darauf, die Fortschritte meiner Tochter zu sehen.»