35 Folgen veröffentlicht, Rückkehr im Dezember geplant

Luca (30) und Christina Hänni (34) haben überraschend eine Pause ihres Podcasts «Don»t worry, be Hänni» angekündigt. Seit März haben die beiden wöchentlich Einblicke in ihr Leben gegeben, sogar kurz nach der Geburt ihrer Tochter im Juni sprachen sie in einer Folge offen über die Herausforderungen im Wochenbett.

In einer fünfminütigen Sonderfolge erklärten sie nun den Grund für die Unterbrechung. «Leute, wie fangen wir an? We have a little problem», sagte Luca Hänni. Der Ex-«DSDS»-Gewinner war gerade von Projekten in München und Köln zurückgekehrt, während seine Frau, die «Let's Dance»-Profitänzerin, sich allein um ihre Tochter kümmerte.

«Es tut uns schrecklich leid»

Die beruflichen Verpflichtungen häufen sich für das Paar. «Wir schaffen das die nächsten zwei Wochen leider nicht mit dem Podcast», erklärte Luca. «Es tut uns schrecklich leid.» Sie seien am Limit und hätten niemanden für die Kinderbetreuung gefunden.

Christina fügte hinzu: «Wir ziehen da gerade ein bisschen die Handbremse.» Drei Folgen werden sie aussetzen, bevor sie «mit voller Energie und vielen Themen» zurückkehren wollen.

Zu viel Stress im Job

Der Grund für die Pause sind TV-Projekte beider Hännis. Der Herbst sei ihre Haupt-Fernsehzeit, mit Auftritten in verschiedenen Live-Shows. Christina wird in der neuen RTL-Sendung «Eltons 12» zu sehen sein, wo Promis in verschiedenen Disziplinen antreten.

Luca verabschiedete sich mit: «Leute, es tut mir leid, ich muss jetzt waschen gehen. Ich habe ein schlechtes Gewissen.» Christina dankte den treuen Hörern und versprach: «Wir erwarten euch dann im Dezember zurück.»

Die Hännis haben in ihrem Podcast bisher offen über ihr Leben berichtet, einschliesslich der Geburt ihrer Tochter, die Luca als einschneidendstes Ereignis seines Lebens bezeichnete. Sie erklärten auch, warum sie den Namen ihres Kindes nicht öffentlich machen und wie wichtig ihnen der Schutz der Privatsphäre ihrer Tochter ist.

Rückkehr ist schon angekündigt

Die Fans des Paares müssen nun eine kurze Pause hinnehmen, können sich aber auf die Rückkehr des Podcasts im Dezember freuen. In der Zwischenzeit sind die Hännis in verschiedenen TV-Formaten zu sehen.

