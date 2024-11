1/5 Im Juni begrüssten Luca und Christina Hänni ihre Tochter auf der Welt. Foto: Rene Tanner

Auf einen Blick Christina Hänni spricht über schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern

Ihre Tochter hält sie nachts auf Trab, keine Fläschchen oder Schnuller

Luca Hänni wurde mit 5 Jahren Scheidungskind Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Praktikantin People

Am 16. Juni wurden Luca (30) und Christina Hänni (34) Eltern einer Tochter. Seitdem sind einige Monate vergangen, und die Kleine ist inzwischen so weit herangewachsen, dass die Familie seit vier Tagen nun die ersten Schritte Richtung Beikost unternimmt, wie Christina Hänni in einer Fragerunde auf Instagram erzählt. Hänni erwähnt auch, dass die Kleine sie weiterhin auf Trab hält, da sie unter anderem «das Einschlafen und die Nächte» übernimmt – ihre Tochter nimmt «weder Fläschchen noch Schnuller». Daher fällt die gemeinsame Zeit mit ihrem Ehemann oft eher kurz aus. «Häufig ist unsere Arbeitszeit unsere Pärchenzeit», gesteht sie und fügt hinzu: «Unsere Familie würde uns diese Zeit so gern schenken.»

Christina Hännis Eltern gehören jedoch leider nicht zu diesem engen Familienkreis. Als ein Fan sie nach ihrem Verhältnis zu ihren Eltern fragt und wie oft sie sie sehe, antwortet die 34-Jährige offen: «Ihr habt vermutlich bemerkt, dass ich das Thema hier meide. Das ist etwas, das mich sehr belastet und ich nicht weiter thematisieren möchte.»

Starkes Band mit der Schwester

«Ich hatte es mir selbst anders gewünscht, aber leider ist mein Verhältnis zu meinen Eltern nicht gut. Ich hoffe, das reicht als Statement, auch in Zukunft», so Hänni. Sie betont jedoch: «Ich habe aber eine grossartige Schwester, mit der ich alles bespreche, und unser Band ist stärker als alles andere.»

Neben ihrer Schwester zählen auch die Eltern von Luca Hänni zur präsenten und unterstützenden Familie. Obwohl sich seine Eltern scheiden liessen, als der Sänger fünf Jahre alt war, pflegt er ein enges Verhältnis zu beiden, wie er immer wieder betont.