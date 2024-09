Drei Monate nach der Geburt Christina Hänni spricht offen über Babypfunde

Seit drei Monaten sind Luca und Christina Hänni Eltern einer kleinen Tochter. Was so eine Schwangerschaft mit dem Körper einer Frau macht, musste Christina Hänni nun am eigenen Leib erfahren und erzählt offen, dass sie zwar noch Babypfunde hat, es aber gelassen nimmt.