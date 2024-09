1/5 Luca und Christina Hänni sind zurück auf der Bühne.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Sänger Luca (29) und Tänzerin Christina Hänni (34) melden sich nach der Geburt ihrer Tochter im Juni zurück auf der Bühne. Das Paar, das sich 2020 bei «Let's Dance» kennenlernte, feiert sein Comeback mit einem Auftritt bei «Das Zelt».

«Da sind wir wieder, zurück aus der Babypause», verkündet Luca Hänni gemeinsam mit seiner Ehefrau Christina hinter den Kulissen. Die frischgebackene Mutter, die für diesen Anlass einen schwarzen Jumpsuit mit Strassbesatz gewählt hat, ergänzt: «Heute ist die erste Show nach meiner Babypause.» Nach dem ersten Block gesteht die 34-Jährige: «Ich werde nicht lügen, ich war ganz schön aufgeregt. Aber es hat alles super funktioniert und es ist richtig, richtig schön, wieder zurück zu sein.» Auch das Publikum habe sie herzlich empfangen.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr

«Sie macht das richtig gut»

Während die Eltern fleissig arbeiten, passte Oma auf die Kleine in der Garderobe auf. «Ich habe sie gestillt, bevor wir auf die Bühne gegangen sind», verrät Christina Hänni. Zur Sicherheit gebe es aber auch noch ein Fläschchen, da die ganze Show rund zwei Stunden dauert. Von dem Trubel bekommt das Baby nicht viel mit. «Sie hat gerade schon geschlafen, in der Pause war sie grad kurz wach. Also, ihr geht es herrlich und sie macht das richtig gut mit», so die stolze Mama.