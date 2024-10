Der Berner Luca Hänni gehört zu den erfolgreichsten Musikern im deutschsprachigen Raum. Am 8. Oktober wird der Neo-Papi 30. In seinen 30 Blick-Antworten lässt er tief blicken.

Kurz zusammengefasst

Er liebt Raclette und hat eine Tochter

Luca Hänni im August in Zürich. Am 8. Oktober feiert der Berner Musiker seinen 30. Geburtstag. Foto: Thomas Meier 1/8

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Am 8. Oktober wird Luca Hänni 30 Jahre alt. Grund genug, dem Berner Musiker 30 Fragen zu stellen – zu seinem Sieg bei der Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» 2012, wie er sich als Neo-Papi fühlt und was er sich zum Geburtstag wünscht.

1. Was haben Sie an ihrem Haus selbst gemauert?

Luca Hänni: Das Haus haben wir mit der ganzen Familie erst einmal ausgeräumt. Hecken geschnitten und das Täfer herausgerissen. Danach habe ich die Arbeiten den Baufirmen überlassen.

2. Was war der erste Gedanke bei Ihrem Auftritt vor Dieter Bohlen?

Damals war ich 18 Jahre alt und schon sehr aufgeregt, vor ihm zu singen.

3. Ultimativer Erziehungstipp?

Puh, ich glaube, den habe ich noch nicht. Im Moment viel Liebe und Zuneigung geben. So, dass sich unsere Tochter geborgen fühlt.

4. Worüber haben Sie das letzte Mal herzhaft gelacht?

Als mich meine Tochter das erste Mal angelächelt hat.

5. In welcher Situation das letzte Mal geweint?

Bei der Geburt meiner Tochter.

6. Heiss baden oder warm duschen?

Warm duschen.

7. FC Thun oder Young Boys?

FC Thun.

8. Beatrice Egli oder Helene Fischer?

Helene Fischer.

9. Rösti oder Raclette?

Raclette.

10. Ihre grösste Sünde?

In letzter Zeit Salziges und Süsses. Deswegen haben wir eigentlich nie viel zu Hause.

11. Mit wem möchten Sie nicht im Lift stecken bleiben?

Puh, verstehe mich eigentlich mit allen gut.

12. Wofür haben Sie am meisten Geld ausgegeben?

Ganz klar für den Hausumbau. Schöne Möbel und das Homestudio.

13. Wofür würden Sie nie etwas bezahlen?

Gänseleber würde ich mir nie kaufen.

14. Ihr peinlichster Moment?

Ich bin einmal auf der Bühne auf einem Plakat ausgerutscht, das mir ein Fan geschenkt hat.

15. Ihre schönste Kindheitserinnerung?

Dass wir viel draussen gespielt und Hütten im Wald gebaut haben.

16. Kaviar oder Bratwurst?

Bratwurst.

17. Ihr coolstes Bühnenerlebnis?

2019 in Madrid haben das erste Mal in meiner Karriere 30'000 Leute so laut wie noch nie einen Song von mir mitgesungen.

18. In welchem Moment hat es bei Christina Klick gemacht?

Nach unserem gemeinsamen Auftritt bei «Let's Dance».

19. Sommer oder Winterferien?

Eigentlich beides, aber ich liebe den Winter.

20. Wo ticken Sie und Ihre Frau gleich?

Die schönen Dinge im Leben zu geniessen.

21. Weihnachten mit oder ohne Baum

Definitiv mit.

22. Glauben Sie an Gott?

Ja, ich bin christlich aufgewachsen.

23. Gibt es für Sie ein Leben nach dem Tod?

Irgendwas wird da sicher sein.

24. Was sollte man Ihnen zum Geburtstag nicht schenken?

Ich habe meinem Umfeld gesagt, dass ich nichts brauche. Wenn ein Geschenk, wäre etwas Brauchbares für die Küche super.

25. Wie werden Sie Ihren 30. feiern?

Gemütlich daheim bei einem Fondue Chinoise.

26. Wenn die ersten grauen Haare kommen, lassen oder färben?

Auf jeden Fall lassen. Ich finde, das sieht noch cool aus.

27. Ihr Übername als Kind?

Lücu. Ausser meine Oma, sie nannte mich immer Lucullus.

28. Was werden Sie von Leuten auf der Strasse gefragt?

Ich kriege in letzter Zeit viele Komplimente zum neuen Song «Love Me Better». Sonst, wie es meiner Tochter geht, oder für ein Selfie.

29. Ihr grösster Wunsch zum 30. Geburtstag?

Viele weitere schöne Momente mit meiner Familie.



30. Was würden Sie mit Ihren letzten 100 Franken machen?

Gut essen gehen.