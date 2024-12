Tänzerin Christina Hänni spricht offen über Herausforderungen als junge Mutter. Sie gibt zu, dass sie und Ehemann Luca Schwierigkeiten haben, Elternschaft und Partnerschaft zu vereinen – und blickt in ihre Karriere-Zukunft.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Luca (30) und Christina Hänni (34) erleben seit Juni dieses Jahres das Glück der Elternschaft. Auf Instagram teilen sie regelmässig Einblicke in ihr neues Familienleben mit ihrer Tochter. Trotz des Nachwuchses bleiben beide in ihren Karrieren aktiv, sei es durch TV-Auftritte oder ihren gemeinsamen Podcast.

Doch wie meistern sie den Spagat zwischen Elternschaft und Partnerschaft? In einer Instagram-Fragerunde gab Christina Hänni ehrliche Einblicke. «Wir sind als Eltern mittlerweile immer besser eingespielt. Jetzt wollen wir an den Pärchenzeiten arbeiten», verrät sie. Die Profitänzerin gesteht aber auch offen: «Wir arbeiten beide einfach viel zu viel und da das Kind alle drei Stunden gestillt wird, sind das unsere Mini-Zeitfenster bisher. Keine Ahnung, wie das andere so schnell nach der Geburt hinkriegen!»

Weiter spricht die Tänzerin über ihren Umgang mit unerwünschten Ratschlägen: «Wüsste ich auch gern! Aber die meisten Tipps, die ich bekomme, sind wirklich Gold wert. Es sind die unerwünschten Bewertungen, ob man alles ‹richtig› macht, die Gift für Mamis sind.»

«Würde mich reinhängen!»

Neben den privaten Einblicken überrascht die Deutsche ihre Fans mit beruflichen Zukunftsplänen. Auf die Frage nach einer möglichen Schauspielkarriere antwortete sie: «Ich habe nur kleine Gastauftritte gehabt, könnte mir aber gut vorstellen, mehr in die Richtung zu machen. Ob ich gut darin bin, kann ich selbst nicht einschätzen. Ich würde mich aber reinhängen, auf jeden Fall!» Vielleicht sogar in einer Doppelrolle mit Luca Hänni?