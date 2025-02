Ab 21. Februar schwingen wieder 14 Prominente das Tanzbein in der beliebten RTL-Show «Let's Dance». Ob sich einer der Stars dabei in seinen Tanzpartner oder seine Tanzpartnerin verlieben wird? Die Show brachte schon einige Paare hervor.

Flirts, Romanzen, Liebe: «Let's Dance» sorgt nicht nur für beeindruckende Tanzperformances. Die beliebte RTL-Show entfacht auch in fast jeder Staffel die Gerüchteküche. Zwischen langsamem Walzer, Tango und Cha Cha Cha prickelt es bei den Promis und Profis, was das Zeug hält. Nicht immer nur rein beruflich – einige Promis verguckten sich tatsächlich in ihren Tanzpartner.

Luca (30) und Christina (35) Hänni

Sänger Luca Hänni tanzte in der 13. Staffel im Jahr 2020 zusammen mit Profi Christina Luft. Sie erreichten zusammen den dritten Platz – stellten sich dann aber als die wahren Gewinner heraus. Schon während der Show wurde über ihre Chemie gemunkelt, dass sie sich auch über die Tanzfläche hinaus bestens verstehen. Später gaben sie tatsächlich bekannt, dass sie ein Liebespaar sind. Und sie sind noch immer glücklich: Die Tänzerin zog für den Sänger in die Schweiz. Im August 2023 gaben sie sich das Jawort, im Juni 2024 kam ihre Tochter zur Welt. 2025 feiert Christina, die nun auch Hänni heisst, nach der Babypause ihr Comeback bei «Let's Dance» – und der «DSDS»-Sieger von 2012 passt auf die Kleine auf.

Rebecca Mir (33) und Massimo Sinató (44)

Auch Model und Moderatorin Rebecca Mir lernte ihren Ehemann Massimo Sinató bei der Tanzshow kennen. Obwohl damals, 2012, beide vergeben waren, konnte das Publikum die Funken zwischen ihnen nicht übersehen. Sie verpassten auf dem zweiten Platz knapp den Titel, gewannen aber den Partner fürs Leben. 2015 feierten sie ihre Traumhochzeit auf Sizilien, im April 2021 wurde ihre Liebe mit einem Sohn gekrönt. Für seine Familie pausierte der Tänzer in der 14. Staffel 2021.

Nastassja Kinski (64) und Ilia Russo (38)

Schauspielerin Nastassja Kinski fegte 2016 mit Christian Polanc (46) über das Parkett. Privat hatte es ihr ein anderer Profitänzer angetan: Sie verliebte sich in Ilia Russo (38) und zog für ihn sogar von Los Angeles nach Baden-Baden. Nach wenigen Monaten kam es jedoch zur Trennung.

Diese Profis sind miteinander verheiratet

Nicht nur Romanzen zwischen Promis und Profis erregen die Aufmerksamkeit. Auch unter den Profis gab es schon einige Techtelmechtel. In der 18. Staffel sind unter den 14 Tänzern sogar drei Ehepaare.

Renata (37) und Valentin Lusin (37)

Renata und Valentin Lusin sind schon seit mehr als 20 Jahren ein Paar, 2014 gaben sie sich das Jawort. Seit 2018 gehören sie zur «Let's Dance»-Familie. 2023 und 2024 pausierte Renata schwangerschaftsbedingt, nach der Babypause kehrt sie nun zur Show zurück und wird wie ihr Mann wieder über das TV-Parkett fegen.

Patricija (30) und Alexandru Ionel (30)

Auch die Tanzprofis Patricija und Alexandru Ionel sind ein Ehepaar. Sie haben im Januar 2022 geheiratet und wenig später die Geburt ihres ersten Sohnes verkündet. Während der «Let's Dance»-Staffel 2024 gaben sie ihre zweite Schwangerschaft bekannt und enthüllten am 31. Mai live im TV, dass sie Zwillinge erwarten. Der Junge und das Mädchen kamen im September zur Welt. Trotz ihrer drei kleinen Kinder nehmen beide an der 18. Staffel teil.

Anastasia (27) und Sergiu Maruster (32)

Anastasia (vormals Stan) und Sergiu Maruster sind ebenfalls verheiratet und nehmen in diesem Jahr zum ersten Mal beide an der Show teil. Sie feierte bereits im vergangenen Jahr Premiere bei «Let's Dance», im Herbst war ihr Liebster bei der grossen Arena-Tour dabei und ist nun auch im TV zu sehen. Das Paar lernte sich mit 16 Jahren kennen, im August 2023 folgte die Verlobung, ein Jahr später die Hochzeit.

Diese Profis waren zusammen

Malika Dzumaev (33) und Zsolt Sándor Cseke (38)

Nicht mehr zusammen sind hingegen die Tanzprofis Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke, die dennoch beide an der 18. Staffel teilnehmen. Nach neun gemeinsamen Jahren verkündeten sie im August 2024 ihre Trennung. «Trotz dieser Veränderung im Leben werden wir weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen bleiben, die vieles miteinander teilen und uns immer gegenseitig helfen werden», machten sie bereits damals Hoffnung auf eine weitere gemeinsame «Let's Dance»-Teilnahme.

Evgeny Vinokurov (34) und Christina Hänni

Auf dem Parkett wird auch wieder Evgeny Vinokurov zu sehen sein. Der Profitänzer, der 2019 zum ersten Mal an «Let's Dance» teilnahm, ist der Ex-Partner von Christina Hänni. Die beiden waren sogar verlobt, trennten sich aber 2017. Mit seiner neuen Partnerin hat er inzwischen zwei Kinder.