Schweiz erhält keinen einzigen Publikums-Punkt Österreich gewinnt den ESC 2025

Was für ein Herzschlagfinale, was für eine Show! Das ESC-Finale in Basel endet mit einem Sieg für Österreich, die Schweiz landet auf dem ernüchternden zehnten Platz. Von Céline Dion fehlte jede Spur.

Publiziert: 17.05.2025 um 17:55 Uhr | Aktualisiert: vor 5 Minuten