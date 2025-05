1/7 Ein Auftritt von Céline Dion am ESC 2025 in Basel scheint fix. Die Grussbotschaft, die in den ersten beiden Generalproben des Finales noch Teil der Sendung waren, wurde aus dem Sendeablauf gestrichen. Foto: AFP

Darum gehts Céline Dion wird wohl beim ESC-Finale in Basel auftreten

Gerüchte über ihre Ankunft in Basel und möglichen Überraschungsauftritt

Dion gewann 1988 den ESC für die Schweiz mit «Ne partez pas sans moi» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Kommt Céline Dion (57) an den Schweizer ESC oder kommt sie nicht? Das fragten sich in den letzten Tagen und Wochen nicht nur Fans vom Eurovision Song Contest. Gemäss Blick-Informationen deutet alles auf einen Auftritt der Musiklegende im grossen Finale hin.

So soll der Showablauf nicht mehr für alle Produktionsangestellten verfügbar sein. Den erlesenen Mitarbeitern mit ausgedruckten Abläufen ist allerdings ersichtlich, dass die eingespielte Grussbotschaft aus den Proben und dem ersten ESC-Halbfinale nicht mehr darauf zu finden ist. Ein Anzeichen, dass der in den Proben eingespielte Clip mit einem Auftritt Dions ersetzt wurde. Die SRG wollte diese Meldung nicht bestätigen.

Céline Dion sagte in der Botschaft, sie sei traurig, am jenigen Tag nicht vor Ort in Basel sein zu können. Allerdings sagte sie nicht, dass sie den ganzen Event nicht besuchen könne.

Berichte über Ankunft von Dion in Basel

Schon am Freitag berichteten verschiedene Medien, darunter die britische BBC, dass der Privatjet der «My Heart Will Go On»-Sängerin von Paris nach Basel geflogen ist. Ein Bild von Céline Dion ist bislang allerdings nicht aufgetaucht. Gemäss Blick-Informationen fährt die SRG die Strategie, bis zum Überraschungsauftritt Dions in der Sendung nichts zu bestätigen. Es heisst jeweils, man sei mit Céline Dion in Kontakt, ihre Gesundheit habe aber oberste Priorität.

Ähnlich war die Handhabe bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Damals gab es Gerüchte um einen ersten Auftritt der Kanadierin nach ihrem Bühnenrückzug aufgrund ihrer Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom. Bestätigt wurde ihre Anwesenheit vorab nie, am Ende des Anlasses sang sie vom Eiffelturm den Edith-Piaf-Klassiker «Hymne A L'Amour» und sorgte für einen grossen Hühnerhautmoment.

0:26 «War doch nur ein Vorwand»: Blick-Reporter sah Final-Probe mit Dion-Video

Auftritt im Stadion oder in der Halle?

Was Dion beim ESC in Basel singen würde, bleibt abzuwarten. Ihren ESC-Siegertitel «Ne partez pas sans moi» hat sie jedenfalls schon länger nicht mehr auf die Bühne gebracht. Gut möglich, dass sie diesen Song mit einer neuen Single kombiniert. Auch unklar ist, ob sie in der ESC-Halle direkt, oder aufgrund des grösseren Publikums beim benachbarten Public Viewing im St. Jakob-Park vor 36'000 Menschen auf der Bühne stehen wird. Laut Blick-Informationen soll sie aber auf der klassischen ESC-Bühne in der St. Jakobshalle auftreten.

Céline Dion vertrat die Schweiz am Eurovision Song Contest 1988 und holte dort mit dem von Atilla Sereftug (75) und Nella Martinetti (1946–2011) komponierten Titel «Ne partez pas sans moi» den ESC-Sieg. Dion gilt damit als eine der wenigen ESC-Gewinnerinnen, die eine Weltkarriere hinlegen konnten – genauso wie Abba.

Blick ist heute deine Anlaufstelle für den ESC! Wir tickern für euch das Finale – und senden zudem drei Stunden live aus Basel.