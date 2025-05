1/6 Sänger Luca Hänni hat es in die «Bilanz»-Liste der 100 reichsten Schweizer und Schweizerinnen unter 40 Jahren geschafft. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Luca Hänni ist neu in der Liste der 100 reichsten Schweizer unter 40

2012 gewann er die neunte Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» und erhielt 500'000 Euro

Sein Vermögen wird auf fünf bis zehn Millionen Schweizer Franken geschätzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Drei Dinge haben alle gemeinsam, die sich einen Platz auf der «Bilanz»-Liste der «100 unter 40» ergattern können: Sie sind jung, reich und aus der Schweiz. Am Mittwoch veröffentlichte das Wirtschaftsmagazin sein Ranking für das Jahr 2025. Bei den Stars gibt es in diesem Jahr einen Neuzugang aus dem Musikbereich. Sänger Luca Hänni (30) darf sich dem exklusiven Kreis der 100 reichsten Schweizer und Schweizerinnen unter 40 Jahren anschliessen.

Wie «Bilanz» berichtet, wird das Vermögen des Berners auf einen Betrag zwischen fünf bis zehn Millionen Schweizer Franken geschätzt. Insgesamt soll Hänni rund eine Million Schweizer Franken pro Jahr verdienen.

Vom Lehrlingslohn zu einer halben Million

Schon vergangenes Jahr schaffte es mit Beatrice Egli (36) eine Musikerin auf die Liste, deren Sprungbrett «Deutschland sucht den Superstar» war. 2012 gewann Hänni nämlich die neunte Staffel der deutschen Casting-Show. Der Sieg bei «DSDS» kam mit einem Plattenvertrag bei Universal Music und einer saftigen Prämie von 500'000 Euro. Gemäss der «Schweizer Illustrierten» hatte Hänni, der damals 17 Jahre alt war, zu dem Zeitpunkt rund 2'000 Franken auf dem Konto – einen Betrag, den er sich von seinem Lehrlingslohn als Maurer zusammengespart hatte.

Bilanz-Ranking: Die jungen Reichen der Schweiz Im grossen Bilanz-Ranking der reichsten U40er der Schweiz findest du unter anderem eine Auflistung der reichsten Menschen, die das 40. Altersjahr noch nicht erreicht haben – aufgeteilt in die Kategorien Jungunternehmerinnen und -unternehmer, Erbinnen und Erben und Stars. Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zum Bilanz-Ranking. Im grossen Bilanz-Ranking der reichsten U40er der Schweiz findest du unter anderem eine Auflistung der reichsten Menschen, die das 40. Altersjahr noch nicht erreicht haben – aufgeteilt in die Kategorien Jungunternehmerinnen und -unternehmer, Erbinnen und Erben und Stars. Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zum Bilanz-Ranking. Mehr

Er hat diverse Einnahmequellen

Auf seinem Erfolg in jungen Jahren hat sich der Sänger aber nicht ausgeruht. Im Gegenteil: Diesen Herbst soll sein sechstes Studioalbum erscheinen. Seine «Love Me Better Tour», die in diesem und im nächsten Jahr ansteht, wird Hänni zudem weitere Einnahmen einspielen. Geplant sind mehrere Konzerte in der Schweiz sowie in Deutschland.

Die Blick-Umfrage zum Thema 2:07 Blick fragt nach Ab wann gilt man in der Schweiz als reich?

Neben der Musik ist der Sänger auch öfters im TV zu sehen – sei das bei Quizshows, im «ZDF-Fernsehgarten» oder als Moderator bei der Casting-Show «Dein Song». Im April gewann er zusammen mit seiner Ehefrau Christina Hänni (35) bei «Das grosse Promibacken – Osterspezial» den Goldenen Cupcake. Auch Hännis Kinodebüt steht an: Er wird in der Verfilmung von «Ewigi Liebi» in einer der Hauptrollen zu sehen sein.

Ausserdem arbeitet er regelmässig mit grossen Marken zusammen. In diesem Bereich kommen ihm sicherlich auch seine rund 385'000 Follower auf Instagram zugute.