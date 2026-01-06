Nach Vanessa Borck und Esther Schweins stehen auch Sonya Kraus und Nadja Benaissa als prominente Teilnehmerinnen von «Let's Dance» fest. In diesem Jahr geht die Show in ihre 19. Runde. Das Startdatum ist noch nicht bekannt.

RTL hat am Dienstagmorgen zwei weitere Kandidatinnen bekannt gegeben: Moderatorin Sonya Kraus (52) und Sängerin Nadja Benaissa (43) werden in diesem Jahr an der Tanzshow «Let's Dance» teilnehmen. Am Montag hatte der Sender bereits Schauspielerin Esther Schweins (55) und die ehemalige «Princess Charming» Vanessa Borck (29) angekündigt.

Trotz jeder Menge Erfahrung ist Sonya Kraus aufgeregt

«Ich bin aufgeregt ohne Ende und das als alter Showhase», gestand Sonya Kraus im Interview. Sie habe schon lange von einer Teilnahme geträumt. Sie habe damals jedoch keine Zeit gehabt. «Dann wurde ich schwanger, dann hatte ich ein Baby, dann wurde ich wieder schwanger, dann hatte ich Kleinkind und Baby, dann war ich ziemlich schwer krank und jetzt habe ich zwei pubertierende Teenies, die sowieso keine Lust auf mich haben. Also, dachte ich: Perfekter Zeitpunkt!»

Sonya Kraus wurde durch ihre eigene Talkshow «talk talk talk» bekannt und hat seitdem viele Formate wie das «TV total Turmspringen» moderiert. Von 2004 bis 2012 interviewte sie die Stars am Beckenrand, am 10. Januar feiert sie dort zum 15. Jubiläum der Sendung ihr Comeback. 2022 machte Sonya Kraus ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich. Inzwischen gilt sie als krebsfrei und will nun bei «Let's Dance» zeigen, was in ihr steckt. «Es gibt nichts, was diese Füsse lieber tun als tanzen.» Sie habe früher Ballett getanzt, jedoch keine Ahnung von Gesellschaftstanz oder Turniertanz.»

Nadja Benaissa bringt Fitness mit

Auch No-Angels-Star Nadja Benaissa wird sich der Bewertung der «Let's Dance»-Jury aus Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) stellen. Wie RTL mitteilt, wird sie über das TV-Tanzparkett wirbeln, bevor sie 2026 als Solokünstlerin und mit den No Angels auf Tour geht. Sie wurde im Jahr 2000 durch die Castingshow «Popstars» bekannt, in der die Girlband gebildet wurde. Mit Hits wie «Daylight in Your Eyes» sorgte die Gruppe für Furore. Im September 2010 verabschiedete sich Benaissa von den No Angels, kehrte aber zum Comeback im Jahr 2021 wieder zurück.

Für «Let's Dance» bringt sie jede Menge Fitness mit. Denn neben der Musik ist Sport ihre grosse Leidenschaft. Sie betreibt auch eine eigene Fitness-Website. Ihre No-Angels-Kollegin Sandy Mölling (44) könnte ihr vielleicht auch noch ein paar Tipps geben: Sie erreichte in der ersten Staffel den dritten Platz.

Insgesamt sollen 14 Stars an der 19. Staffel teilnehmen. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten sowie das Startdatum der Sendung sind noch nicht bekannt.