Christina Hänni überrascht kurz vor Weihnachten mit einem neuen Look: Ihre langen, aufgehellten Haare wichen einem schokobraunen Bob. Und apropos Haare: Diejenigen ihrer Tochter kommen offenbar ganz nach dem Vater, wie ein weiteres Video verrät.

Darum gehts Christina Hänni (35) trägt jetzt einen schokobraunen Bob mit Pony

Ehemann Luca Hänni und zahlreichen Fans gefällts

Saskia Schär Redaktorin People

Schnippschnapp, Haare ab. Das heisst es bei Christina Hänni (35) kurz vor Weihnachten. Die Brünette hat sich aber nicht nur von den Spitzen getrennt, sondern ihre langen, leicht aufgehellten Haare kurzerhand gegen einen schokobraunen Bob eingetauscht. «I did it» (Dt.: «Ich habs getan»), schreibt sie zu einem Instagram-Video, in dem sie zuerst noch mit ihrer alten Frisur zu sehen ist, nur um dann Sekunden später mit ihrem neuen Haarstyle inklusive Pony und Sonnenbrille frech in die Kamera zu blicken.

Das Ergebnis scheint nicht nur sie selbst zu überzeugen, sondern auch ihren Ehemann Luca Hänni (31). «Wow, finds mega Schatz», schreibt er zu ihrem Bild und erhält für seinen Kommentar um die 300 Likes. Lobeshymnen für ihren neuen Style gibt es auch von ihren «Let's Dance»-Kolleginnen. Isabel Edvardsson (43) meint «Sieht super aus!» und Renata Lusin (38) kommentiert mit einem «Wow. Steht dir so gut. Hammer». Von Kathrin Menzinger (37) und Patricija Ionel (30) gibt es Smileys mit Herzaugen und Flammen-Emojis.

«Ich schenke meiner Tochter an Heiligabend nichts»

Mit ihrer neuen Frisur hat sich Christina Hänni gleich selbst ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Apropos Geschenke: Solche gibt es an Heiligabend bei den Hännis nicht. Auch nicht für das eineinhalbjährige Töchterchen, wie Luca Hänni im November gegenüber Blick erklärte. «Ich schenke meiner Tochter an Heiligabend nichts. Sie hat schon so viele Sachen, wir sind eher am Aussortieren.» Vom Gotti und Götti werde sie allerdings eine Spielküche erhalten «und von mir hat sie als Vorweihnachtsgeschenk schon eigene Ski bekommen.»

Luca Hänni selbst hätte einen Wunsch zu Weihnachten, mit dem er bestimmt nicht alleine ist, ganz im Gegenteil: «Wenn es an Weihnachten ein paar Schneeflocken gibt, fände ich das schon schön». Einzelne Flocken dürfte es in gewissen Regionen der Schweiz an Heiligabend tatsächlich geben. Diese dürften aber kaum reichen, um mit der Tochter im Schnee herumzutoben, wie das Hänni so gerne gemacht hätte.

Was jedoch für Weihnachtsstimmung auch ohne Schnee sorgt, ist Guetzli backen. Und genau das macht Familie Hänni am 24. Dezember zum ersten Mal zu dritt, wie ein weiteres Instagram-Video verrät. Was dabei besonders auffällt ist, wie gross die Tochter bereits ist – und dass sie offenbar die Locken von Papa Luca geerbt hat.

