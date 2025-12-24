Sonne, Schnee, Regen und Nebel – über die Weihnachtstage ist alles an Wetter dabei. Klar ist: Wer es weiss will, muss in die Höhe.

Darum gehts An Heiligabend sind Schneefälle in tiefen Lagen der Schweiz möglich

Weisses Erwachen zu Weihnachten bleibt unwahrscheinlich, nur Restschnee erwartet

Temperaturen auf 2000 Metern fallen auf bis zu -10 Grad

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Weiss oder grün? Neben den Inhalten der Gschenkli ist die Frage nach dem Weihnachtswetter wohl die wichtigste während der Feiertage. Viele hoffen dabei auf weisse Weihnachten – speziell in tiefen Lagen ist es in den letzten Jahren jedoch oft grün geblieben.

Im Flachland darf man bereits an Heiligabend auf einige Flocken hoffen, wie Roger Perret von Meteo News schreibt. Dies, weil eine Ostströmung tiefe Temperaturen ins Land bringt. Vom Jura über den Aargau bis nach Zürich und St. Gallen rieseln die Flocken. Auch in der Zentralschweiz, im Osten, etwa in Graubünden, oder im südlichen Wallis könnte Schnee fallen.

Heisst das also auch ein weisses Erwachen am Weihnachtstag? Leider wohl eher nicht – höchstens in St. Gallen oder in Luzern dürfte man laut Perret auf ein «Schäumchen Schnee» hoffen, das liegenbleibt.

Unten grau, oben blau

Während die Wolken an Heiligabend also nur vereinzelte Schneefälle bringen könnten, bleiben dafür die Temperaturen ganz schön winterlich. Diese befinden sich in der ganzen Schweiz nur knapp über null Grad, lediglich im Süden betragen sie um die acht Grad. Auf 2000 Meter kann das Thermometer gar -10 Grad anzeigen!

Der Himmel ist derweilen speziell im Norden grau und neblig – ein Ausblick, an den man sich über die Feiertage im Flachland gewöhnen muss. Ganz anders als einige Hundert Höhenmeter weiter oben: Dank eines Hochs aus dem Norden wird es ab dem 25. Dezember speziell in den Bergen sonnig, begleitet von milderen Temperaturen. Laut Roger Perret von Meteo News herrscht dann «sehr gutes Wintersportwetter».

Doch während es oben blau ist, bleibts unten grau – die Hochnebelgrenze dürfte am Weihnachts- und Stephanstag nicht unter 1000 Meter sinken. Doch auch über die beiden Tage gilt: Die Temperaturen bleiben mit Werten um die null Grad winterlich!

Im Süden folgt auf Sonne an Heiligabend derweilen der Regen – über die Feiertage bleibt es bewölkt.