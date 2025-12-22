Zeig uns deinen Weihnachtsbaum!

Der geschmückte Christbaum in der warmen Stube gehört für die meisten einfach zu Weihnachten dazu. Wie sieht deiner aus? Wir wollen ihn sehen! Schick uns dein Bild.

Eva Kunz Senior Community Editorin

Wir befinden uns auf der Zielgeraden zum Weihnachtsfest. Für viele ganz wichtig: der Christbaum. Der muss aber zuerst noch aufgestellt und geschmückt werden. Hast du das schon hinter dir? Wir sind jedenfalls gespannt, wie schmuck sich dein Baum in deiner Stube macht!

Schick uns ein Bild von deinem Christbaum!

Lade hier dein Bild hoch. Schreib bitte noch dazu, wo du wohnst und erzähl uns gerne mehr zu Schmuck und Baum!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos