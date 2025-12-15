Christina Hänni blickt auf Instagram auf ihren Umzug in die Schweiz vor drei Jahren zurück. Die Tänzerin zeigt, wie sich ihr Leben seitdem positiv verändert hat und schwärmt vom «Swiss Effect».

Saskia Schär Redaktorin People

Christina Hänni (35) wirft in einem Instagram-Reel einen Blick zurück. Der erste Schnappschuss zeigt sie mit einem Eiskaffee im Auto, im zweiten ist sie in eine weisse Jacke eingewickelt und grinst breit in die Kamera, vermutlich noch in Deutschland. Auf dem nächsten Bild sitzt sie mit demselben Gesichtsausdruck auf gepackten Kisten in einem Transporter, dies wohl am Tag ihres Umzugs in die Schweiz vor drei Jahren. Seither hat sich für die Tänzerin und ihren Ehemann Luca Hänni (30) einiges getan – und sie liebt ihr neues Leben, wie dem Post zu entnehmen ist.

Dies verdankt sie auch der schönen Schweizer Natur, wie ihre Fotos verraten. So ist sie mit ihrem Töchterchen im verschneiten Wald zu sehen, beim Paragliding, am Wakeboarden auf einem See, beim Schlitteln in sonniger Umgebung, beim Cervelat Verspeisen oder auch beim Wandern in luftiger Höhe.

«The Swiss Effect», schreibt sie dazu und meint, der habe bei ihr «auf jeden Fall gewirkt und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt». Beim sogenannten «Swiss Effect» – bei dem sich ebenso jedes andere Land einfügen liesse – geht es darum zu zeigen, wie sehr sich das Leben nach einer Auswanderung zum Positiven verändert. Sind die Personen in den Vorher-Bildern oft abgespannt und unglücklich, ist in den Nachher-Fotos genau das Gegenteil zu sehen. Bereits im August erklärte sie, dass die Schweiz nun ihr Zuhause sei und sie sich total integriert fühle.

Wie sieht es mit Aromat und Rivella aus?

Den Fans gefällt Christina Hännis Post – und die Schweiz. «Einmal hier, will man nie mehr zurück, was?», «Schön bist du da, wir behalten dich» oder «Jaaa... ich habe auch ein paar Jahre in der Schweiz gelebt und kann diesen Effekt absolut bestätigen» sind in der Kommentarspalte zu lesen. Ein Fan möchte dabei mit einem Augenzwinkern wissen: «Isst du auch schon Aromat (Chips) und trinkst Rivella?». Eine Antwort darauf bleibt Christina Hänni allerdings schuldig.