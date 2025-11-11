Christina und Luca Hänni sind derzeit in Köln unterwegs. Obwohl Luca Hänni oft in Deutschland ist, scheint er sich nicht mit den Eigenheiten der Deutschen anfreunden zu können. Seine deutsche Ehefrau rügt ihn dafür, dass er Schweizer durch und durch ist.

Darum gehts Christina Hänni berichtet über kulturelle Unterschiede zwischen Schweizern und Deutschen in Köln

Luca Hänni zeigt typisch schweizerische Höflichkeit, die in Köln ungewöhnlich erscheint

Das Ehepaar ist seit Sommer 2023 verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter

Silja Anders Redaktorin People

Christina Hänni (35) ist seit dem Sommer 2023 mit Luca Hänni (31) verheiratet. Sie lebt in der Schweiz, bezeichnet diese sogar inzwischen als ihr Zuhause. Und doch scheint ihre deutsche Seite nach wie vor sehr stark ausgeprägt zu sein.

Derzeit weilt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann in Köln, ihrem alten Daheim. Und kaum sind die beiden ein paar Stunden dort, bekommen sie die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und Schweizern am eigenen Leib zu spüren.

Deutsch versus schweizerisch

Im Hotelzimmer angekommen, filmt Christina Hänni eine Instagram-Story und macht sich über Luca Hänni lustig. Denn dieser kann seine Schweizer Seite nicht verbergen. «Hello Köln! Jetzt sind wir in meiner Hood! Luca mit seiner Schhweizer Höflichkeit ist hier schon am Verzweifeln!», schreibt die Tänzerin zu ihrer Story. Was genau sie damit meint, erklärt sie direkt.

«Du hast dich in diesen fünf Minuten, in denen wir hier sind, eigentlich schon über alles aufgeregt», rügt sie Luca Hänni. «Über den Taxifahrer, der nicht danke fürs Trinkgeld gesagt hat, über die Leute im Flur, die dir nicht Hallo gesagt haben. Du bist so ein richtiger Schweizer!», sagt sie – und lässt es dabei eher weniger wie ein Kompliment klingen. «Diese Schweizer Höflichkeit. Vergiss die hier. Du bist jetzt in Köln», erklärt Frau Hänni Herrn Hänni weiter. Die Kölner hätten das Herz am rechten Fleck, seien aber nicht so gesprächig.

«Das ist meine Hood!»

Doch damit nicht genug. Wie Christina Hänni weiter erzählt, habe Luca Hänni im Hotelzimmer als erstes verkündet, dass es angenehm sei, dass nirgends Spielsachen herumliegen. «Und ich war sofort so: ‹Oh, ich vermisse unsere Kleine!›», sagt Christina Hänni weiter. Ihr Ehemann verteidigt sich daraufhin und sagt, er vermisse die gemeinsame Tochter auch, aber jetzt wolle er einfach nur mal kurz ein bisschen sitzen. «Du wirst langsam zu so einem alten Mann – einem alten Schweizer!», erwidert Christina Hänni daraufhin schlichtweg. «Wir sind jetzt hier in Köln. Das ist meine Hood! Du hast jetzt nichts mehr zu melden.»